Son dakika: Araç sahiplerini sevindirecek haber! Benzine bu gece yarısından itibaren indirim bekleniyor
Son dakika haberine göre Uluslarası petrol fiyatlarındaki değişim sebebiyle benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 8 kuruş fiyat indirimi, motorin grubunda ise 6 kuruş fiyat artışı beklenmektedir.
Uluslararası petrol fiyatlarındaki değişim nedeniyle akaryakıt fiyatlarında sürekli bir dalgalanma yaşanıyor.
YİNE İNDİRİM GELİYOR
Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, salı gününden gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 8 kuruş fiyat indirimi, motorin grubunda ise 6 kuruş fiyat artışı bekleniyor. En son 28 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 13 kuruş zam gelmişti.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Önemli değişiklik! 1 Nisan'da devreye giriyor...
- THY'den iç hatlar için yeni tedbirler
- 65 yaş üzeri vatandaşlar için önemli karar
- 143 yıllık rüya gerçek oluyor!
- THY’nin yarınki uçuşları belli oldu
- Merkez Bankası'ndan flaş açıklama
- Başkan Erdoğan yeni Ulaştırma Bakanı ile görüştü
- Ticaret Bakanı'ndan evdeki vatandaşlara "davet"
- KOBİ alacaklarına devlet güvencesi!
- Karar resmileşti! O limit artırıldı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Karantina olan iller: Türkiye'de karantinaya alınan ilçeler ve köyler hangileri? Koronavirüs son durum!
- Türkiye korona son durum: Corona virüsü nerede, hangi illerde var? Koronavirüs kaç kişiye bulaştı?
- Hangisi Galatasaray futbol takımında kalecilik yapmış isimlerden biri değildir?
- Enrique Iglesias'ta da olan situs inversus durumuna sahip kişilerin özelliği hangisidir?
- BİM'den sürpriz bakım ürünleri! 31 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Ziya Selçuk müjdeyi verdi: EBA canlı sınıf nedir? EBA canlı sınıf uygulaması ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Arabayla şehirler arası seyahat yapılıyor mu? Özel araçla şehirler arası yolculuk yasak mı?
- Son dakika: Mahkumlar için af ne zaman çıkacak? Ceza infaz indirimi Meclis'e geldi mi? İşte son durum...
- Sosyal yardım paraları 2020 ne zaman yatacak? 1000 TL nakdi yardımı kimler alabilir? Şartlar nedir?
- Migros Sanal Market hangi illerde var? 2020 Migros 1000 personel alımı başvuru nasıl yapılır?
- Türkiye'de koronavirüs hangi illerde görüldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Sağlık Bakanı açıkladı
- Açıklama geldi! KYK Mart ayı yurt ücreti ödenecek mi? 2020 KYK burs ve kredi ödemeleri devam edecek mi?