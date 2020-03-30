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Son dakika: Araç sahiplerini sevindirecek haber! Benzine bu gece yarısından itibaren indirim bekleniyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
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ARAÇ SAHİPLERİNİ SEVİNDİRECEK HABER! BİR İNDİRİM DAHA GELİYOR

Son dakika haberine göre Uluslarası fiyatlarındaki değişim sebebiyle benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere grubunda 8 kuruş fiyat indirimi, motorin grubunda ise 6 kuruş fiyat artışı beklenmektedir.

Uluslararası fiyatlarındaki değişim nedeniyle akaryakıt fiyatlarında sürekli bir dalgalanma yaşanıyor.

YİNE İNDİRİM GELİYOR
Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, salı gününden gününden geçerli olmak üzere grubunda 8 kuruş fiyat indirimi, motorin grubunda ise 6 kuruş fiyat artışı bekleniyor. En son 28 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 13 kuruş zam gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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