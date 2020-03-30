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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığından koronavirüse karşı dev adım! KOBİ alacaklarına devlet güvencesi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
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KOBİ ALACAKLARINA DEVLET GÜVENCESİ!

Son dakika haberine göre Hazine ve tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 'lere yönelik muhtemel olumsuz etkilerini gidermek amacıyla bu işletmelerin alacaklarına bir yıl devlet güvencesi sağlanacak.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Cumhurbaşkanı Kararı, 'de yayımlandı.

BAKANLIĞIN BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAK
Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca alacaklarına yönelik sağlanacak reasürans desteği, 1 Nisan 2020-1 Nisan 2021 döneminde akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan riskleri kapsayacak. Risklerin hasar prim oranı, Olağandışı Riskler Yönetim Merkezinin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin yüzde 50'lik kısmını oluşturan pay için yüzde 75 ve üzeri, kalan yüzde 50'lik kısmını oluşturan pay için yüzde 110 ve üzeri için reasürans desteği taahhüt edilecek.

Reasürans desteği ihtiyacı ortaya çıktığında söz konusu tutar, merkezin talebi üzerine Hazine ve bütçesinden karşılanacak.

1 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Kovid-19 salgını nedeniyle oluşabilecek muhtemel olumsuz etkileri gidermesi öngörülen karar, 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

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