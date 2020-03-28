Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanında uçuşlar geçici süre durduruldu
Sabiha Gökçen Havalimanı Güvenlik Komisyonu, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığı karar gereğiyle 28.03.2020 saat 20:00 itibariyle, uçuşları geçici bir süre için durdurdu.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında yurt dışı uçuşları durdurulurken, yurt içi uçuşlarına da kısıtlama getirildi. Konuyla ilgili İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı İşletmesi (İSG) yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Değerli Misafirlerimiz, Corona virüsünün etkilerinin azaltılması ve yayılmasının önlenmesi ile ilgili olarak ülkemizde alınan tedbirler doğrultusunda Türkiye hava sahası 27 Mart gecesinden itibaren yurtdışı uçuşlara tamamen kapatılmıştır. Yine aynı tedbirler doğrultusunda şehirlerarası seyahat esasları da yeniden düzenlenmiş ve buna göre sınırlı sayıda gerçekleşecek yurtiçi uçuşlarda sadece THY yetkili kılınmıştır. Tüm bu kararlar doğrultusunda terminalimizden gerçekleşmekte olan yurt içi ve yut dışı tüm uçuşlar, Sabiha Gökçen Havalimanı Güvenlik Komisyonu kararı ile 28.03.2020 saat 20:00 itibariyle, geçici bir süre için durdurulmuştur. Daha önceden planlanmış olan uçuşlarınızın durumunu ve detayları ilgili havayolları ile temasa geçerek öğrenebilirsiniz. En büyük temennimiz; tüm dünyayla birlikte ülkemizin ve milletimizin bu sıkıntılı durumdan bir an önce kurtulmasıdır. Bu vesile ile sağlık sektörünün fedakar çalışanlarına bir kez daha minnet duygularımızı sunuyor, sizleri yeniden havalimanımızda ağırlayacağımız, sağlıklı ve huzurlu günlere en kısa sürede kavuşmayı diliyoruz. Sağlıcakla kalın… İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş." ifadeleri yer aldı.
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