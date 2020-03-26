Korona ABD ekonomisini de vurdu! İşsizlik maaşına rekor başvuru

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 3 milyon artarak 3.3 milyon kişiye ulaştı. İşsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı ise 101 bin artışla 1 milyon 803 bin oldu.

Koronavirüs vakalarının artmasının ardından ABD'de yaşanan işsizlik sayısı da yükselişe geçti. ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya göre 3 milyon artışla 3 milyon 283 bin olarak rekor seviyeye yükseldi. Beklentiler 1,5 milyon olacağı yönündeydi.

ABD'de daha önce en çok işsizlik maaşı başvurusu 1982 yılında yapılmıştı ve 695 bin kişi olarak gerçekleşmişti.

1 MİLYON 803 BİN KİŞİ İŞSİZLİK MAAŞINDAN YARARLANIYOR

4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 765 bin 750 artışla 998 bin 250 olarak gerçekleşti. İşsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı 101 bin artışla 1 milyon 803 bin oldu.

İşsizlik maaşı başvurusundan yararlananların 4 haftalık hareketli ortalama sayısı 27 bin 500 artışla 1 milyon 731 bin oldu.