Korona ABD ekonomisini de vurdu! İşsizlik maaşına rekor başvuru
ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 3 milyon artarak 3.3 milyon kişiye ulaştı. İşsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı ise 101 bin artışla 1 milyon 803 bin oldu.
Koronavirüs vakalarının artmasının ardından ABD'de yaşanan işsizlik sayısı da yükselişe geçti. ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya göre 3 milyon artışla 3 milyon 283 bin olarak rekor seviyeye yükseldi. Beklentiler 1,5 milyon olacağı yönündeydi.
ABD'de daha önce en çok işsizlik maaşı başvurusu 1982 yılında yapılmıştı ve 695 bin kişi olarak gerçekleşmişti.
1 MİLYON 803 BİN KİŞİ İŞSİZLİK MAAŞINDAN YARARLANIYOR
4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 765 bin 750 artışla 998 bin 250 olarak gerçekleşti. İşsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı 101 bin artışla 1 milyon 803 bin oldu.
İşsizlik maaşı başvurusundan yararlananların 4 haftalık hareketli ortalama sayısı 27 bin 500 artışla 1 milyon 731 bin oldu.
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