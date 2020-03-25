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Son dakika: Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım "İşe Devam Finansman Desteği"

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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2 KAMU KATILIM BANKASINDAN DESTEK PAKETİ

Son dakika haberi.. ve , kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için ""ni hayata geçireceğini duyurdu. Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecek - Finansman desteği, 6 ay anapara ve kar payı ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık finansman oranı yüzde 7,5 olacak. Finansman desteğini kullanmak isteyen firmalarda, şubat sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları koşulu aranacak.

Son dakika haberi: İki kamu katılım bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve 'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan " Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda ve , yeni finansal destek adımlarını devreye aldı.

Sorumluluk bilincinde hareket ederek birlikte çalışmak, bu sürecin en kısa süre içerisinde aşılmasına imkan verecek. Bu kapsamda 2 kamu katılım bankası tarafından başta 'ler olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "" hayata geçirilecek.

FİNANSMAN ŞARTLARI

Açıklamaya göre, söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecek.

Finansman desteğini kullanacak firmalar için şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları ön koşulu aranacak.

Teminat eksiği bulunan firmaların finansmana erişimi için Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti de sağlanabilecek. Finansman desteği, 6 ay anapara ve kar payı ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık finansman oranı yüzde 7,5 olacak.

Bankalar, yarından itibaren talepleri kabul etmeye başlayacak.

KOBİ-KOBİ dışı işletmeler bazında azami finansman tutarları şöyle:

Yıllık ciro (TL)

Azami finansman tutarı (TL)

0-25 milyon

10.000.000

25-125 milyon

25.000.000

125 milyon üzeri

100.000.000

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