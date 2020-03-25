Son dakika: Bakan Varank resmen duyurdu! Alacaklar 3 ay ertelendi
Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, maske gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL’ye kadar destek vereceklerini, KOSGEB alacaklarını da 3 ay ertelediklerini açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip korona virüse karşı KOBİ'lere kalkan olacak 3'lü koruma paketini açıkladı. KOSGEB aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL'ye kadar destek vereceklerini ifade eden Bakan Varank, "KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz. KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre vereceğiz" dedi.
6 MİLYON LİRAYA KADAR DESTEK
Bakan Varank,"Dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük, maske, eldiven gibi ürünleri yerli üretenlere KOSGEB'den 6 milyon liraya kadar destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.
4 AYA KADAR EK ZAMAN
Varank,"KOSGEB programlarında proje yükümlülüklerini 11 Mart ve sonrasında yerine getirmesi gereken işletmelere 4 aya kadar ek zaman vereceğiz" diye konuştu.
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