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Son dakika: Bakan Varank resmen duyurdu! Alacaklar 3 ay ertelendi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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BAKAN VARANK RESMEN DUYURDU! ALACAKLAR 3 AY ERTELENDİ

Son dakika haberine göre Sanayi ve , aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, maske gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL’ye kadar destek vereceklerini, KOSGEB alacaklarını da 3 ay ertelediklerini açıkladı.

Sanayi ve , yeni tip korona virüse karşı 'lere kalkan olacak 3'lü koruma paketini açıkladı. aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL'ye kadar destek vereceklerini ifade eden , "KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz. KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre vereceğiz" dedi.

6 MİLYON LİRAYA KADAR DESTEK
Bakan Varank,"Dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük, maske, eldiven gibi ürünleri yerli üretenlere KOSGEB'den 6 milyon liraya kadar destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

4 AYA KADAR EK ZAMAN
Varank,"KOSGEB programlarında proje yükümlülüklerini 11 Mart ve sonrasında yerine getirmesi gereken işletmelere 4 aya kadar ek zaman vereceğiz" diye konuştu.

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