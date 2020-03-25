Son dakika: Taksicilerden koronavirüs sürecinde "tek-çift plaka" modeli önerisi

Son dakika haberi... Taksicilerden koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında önemli bir öni geldi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "İstanbullu taksiciler olarak yeni tip koronavirüs salgını süresince 'tek-çift plaka' uygulamasına geçilebilir" dedi. Aksu ayrıca, "Öncelikli olarak yoğun hasta kabul eden hastanelerimizin önlerine dezenfekte işlemlerinden geçmiş araçlarımızı yönlendirip, doktorlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı evlerine ücretsiz ulaştırmak için bir hazırlığımız var" ifadelerine yer verdi.

Aksu, "Bir gün plakasının sonu tek rakamlı olanlar, diğer gün çift olanlar çalışırsa hem esnafımızın bir kısmı evde kalarak 'Evde Kal' çağrısına uymuş olur hem de diğer yarısı evine ekmek götürerek vatandaşa hizmetini sürdürür" şeklinde konuştu.



"ÜCRETSİZ YAPMA YOLUNDA HAZIRLIK İÇİNDEYİZ"

Eyüp Aksu ayrıca, "Öncelikli olarak yoğun hasta kabul eden hastanelerimizin önlerine dezenfekte işlemlerinden geçmiş araçlarımızı yönlendirip, doktorlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı evlerine ücretsiz ulaştırmak için bir hazırlığımız var" ifadelerine yer verdi.