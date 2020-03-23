İçişleri Bakanlığından personel alımı
İçişleri Bakanlığınca "dernekler denetçi yardımcısı" kadrosuna sözlü giriş sınavı ile 15 personel alımı gerçekleştirilecek. Resmi Gazete'de yer alan ilanda, Bakanlığın merkez teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan dernekler denetçi yardımcısı kadrosuna sözlü giriş sınavı ile 15 personel alınacağı belirtildi.
Sınava başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımaları, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmaları, sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2018-2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) P23 puan türünden en az 70 ve üzerinde puan almaları şartları aranıyor.
Başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 90 kişi arasında yer alan adaylar, 6-8 Mayıs tarihlerinde Ankara'da yapılacak sözlü giriş sınavına katılmaya hak kazanacak.
Adaylar "www.icisleri.gov.tr" web sitesinde yayımlanacak sınav başvuru linkinde yer alan 2020 yılı İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu'na "www.turkiye.gov.tr" internet adresi üzerinden e-devlet şifresi ile 6-10 Nisan tarihlerinde erişip, elektronik ortamda doldurarak müracaat edecek.
Başvurular e-devlet şifresi ile yapılacağından adayların "www.turkiye.gov.tr" hesabının bulunması ve e-devlet şifresi almaları gerekiyor. Adaylar, e-devlet şifresini içeren zarfı, PTT müdürlüklerinden şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilecek.
KPSS P23 başarı puan sıralamasına göre sınava katılacak adaylara ait kesin sonuç listesi 14 Nisan'da "www.icisleri.gov.tr" sitesinde duyurulacak.
Sözlü olarak tek aşamada yapılacak giriş sınavında genel olarak adayların hukuk, iktisat, maliye ve kamu yönetimi bilgileri ile ifade kabiliyeti, temsil yeteneği, tavır ve hareketleri gibi kişisel vasıfları da göz önünde bulundurulacak.
Sınavı kazananlar, kesin başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle ilanda yer alan boş kadro sayısı kadar asıl ve yeteri kadar yedek olmak üzere açıklanacak. Adayların kesin başarı puanının eşitliği halinde yabancı dil notu yüksek olana öncelik verilecek.
Başarılı adaylara ait kesin başarı listesi de Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.
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