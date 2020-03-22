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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın müjdesini verdiği 2000 kadro hakkında merak edilen sorular cevaplandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.03.2020
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BAKAN ALBAYRAK'IN MÜJDESİNİ VERMİŞTİ: 2000 KADRO...

Berat Albayrak'ın Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadroları için alınacak 2000 kadro hakkında açıklama yapıldı. İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın müjdesini verdiği 2000 kadro ile ilgili merak edilen soruların cevapları.

Berat Albayrak'ın müjdesini verdiği Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadroları için alınacak olan 2000 kadronun detayları belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kafalara takılan sorulara yönelik cevaplar yer aldı.

İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın müjdesini verdiği 2000 kadro ile ilgili merak edilen detaylar.

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