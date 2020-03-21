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Son dakika: Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bakan Selçuk tarih verdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.03.2020 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020
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EMEKLİLERE İKRAMİYELER NE ZAMAN ÖDENECEK? BAKAN TARİH VERDİ

Son dakika haberine göre Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere için mayıs ayında ödenecek bin lira ikramiyenin nisan ayında verileceğini bildirdi.

, yaptığı açıklamada, Yeni Koronavirüsün Etkileri ile Mücadele Paketi'nin Başkan tarafından geçen hafta açıklandığını anımsattı.

Paketin çalışma hayatının tüm taraflarının yanı sıra emeklilere yönelik de tedbirler içerdiğini belirten Selçuk, bu kapsamda en düşük emekli aylığının 1500 liraya yükseltildiğini vurguladı.

Emeklilerin aylıklarını nisan ayı itibarıyla ödemeyi planladıklarını bildiren Bakan Selçuk, kamu bankalarının yeni koronavirüs riskine karşı 76 yaş üzeri emeklilerin istemeleri halinde ödemelerini evlerinde yapabileceğini söyledi.

İKRAMİYELERİ NİSAN AYINDA VERECEĞİZ
Emeklilere 2018'den itibaren dini bayramlarda bin lira ikramiye vermeye başladıklarını da hatırlatan Selçuk, "Bu konuda önümüzdeki Ramazan Bayramı ile ilgili müjde niteliğinde bir karar aldık. Emeklilerimize, Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenmesi gereken bin liralık bayram ikramiyelerini nisan ayında vereceğiz." dedi.

Bakan Selçuk, bu süreci takip ederek ihtiyaç oldukça tüm kesimleri ilgilendiren tedbir ve destekler almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Son dakika: Bakan Selçuk detayları açıkladı! 2 milyon haneye 1000'er lira ödenecek SON DAKİKA: BAKAN SELÇUK DETAYLARI AÇIKLADI! 2 MİLYON HANEYE 1000'ER LİRA ÖDENECEK
Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’tan koronavirüs tedbirleri açıklaması: 2 milyar liralık yardımı dağıtacağız SON DAKİKA: BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK’TAN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ AÇIKLAMASI: 2 MİLYAR LİRALIK YARDIMI DAĞITACAĞIZ

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