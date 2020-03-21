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Son dakika: Bakan Selçuk detayları açıkladı! 2 milyon haneye 1000'er lira ödenecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.03.2020 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020
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BAKAN AÇIKLADI! 2 MİLYON HANEYE 1000'ER LİRA

Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve , ”Hali hazırda bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon haneye 1.000’er TL nakdi destek verilecek.” dedi.

Aile, Çalışma ve , Corona Virüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrasında tarafından açıklanan "ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık kaynak aktarımı"nın detaylarını paylaştı.

Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’tan koronavirüs tedbirleri açıklaması: 2 milyar liralık yardımı dağıtacağız | VİDEO SON DAKİKA: BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK’TAN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ AÇIKLAMASI: 2 MİLYAR LİRALIK YARDIMI DAĞITACAĞIZ | VİDEO

Selçuk; "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; hali hazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1.000 TL nakdi destekten yararlanacaktır." dedi.

Söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirten Selçuk, ödemelerin Mart ayının sonunda başlayacağı bilgisini de yineledi.

Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’tan koronavirüs tedbirleri açıklaması: 2 milyar liralık yardımı dağıtacağız SON DAKİKA: BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK’TAN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ AÇIKLAMASI: 2 MİLYAR LİRALIK YARDIMI DAĞITACAĞIZ

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