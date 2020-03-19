Son dakika: Bakan Selçuk'tan emekli promosyonlarıyla ilgili flaş açıklama: O şartı kaldırdık

Son dakika haberine göre Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartını geçici olarak kaldırdık." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, emekli promosyonunda taahhüt şartının kaldırılması için bankalara yazı gönderildiğini belirtti.

TAAHHÜT ŞARTINI GEÇİCİ OLARAK KALDIRDIK

"Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartını geçici olarak kaldırdıklarını" bildiren Selçuk, "Aldığımız bu önlem sayesinde risk grubunda olan emeklilerimizin ve hak sahiplerinin promosyon taahhüdü için ayrıca bir işlem yapmasına ya da bankaya gitmesine gerek olmayacak. 2020-2023 dönemi için imzalanan protokol gereği, emeklilerimiz ve hak sahiplerinden taahhütname onayı almadan promosyon ödemesi yapılamıyordu." ifadesini kullandı.

AYLIK ÖDEMELERİNİ EVLERİNDE YAPACAKLAR

Aylığını farklı bankaya taşımak isteyenlerin aktarma yapabileceğine işaret eden Zehra Zümrüt Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni koronavirüse karşı açıkladığı tedbir paketi kapsamında da kamu bankalarımız, 76 yaş üzerindeki emeklilerimiz talepte bulunursa, aylık ödemelerini evlerinde yapacaklar." hatırlatmasını yaptı.