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Son dakika: İstanbul Havalimanı otoparkı ücretsiz oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
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İSTANBUL HAVALİMANI OTOPARKI ÜCRETSİZ OLDU

Son dakika haberi... İşletmecisi 'dan yapılan açıklamaya göre ikinci bir duyuruya kadar çalışanlara ve yolculara otopark hizmeti ücretsiz oldu.

İşletmecisi , aldığı kararla ikinci bir duyuruya kadar çalışanlara ve yolculara otopark hizmetinin ücretsiz olacağını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak İGA tarafından resmi twitter adresinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Her türlü temastan kaçınılması gereken bugünlerde İstanbul Havalimanı otoparkı bu akşam 19.00 itibariyle tüm misafirlerimiz ve çalışanlarımıza ücretsiz! Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak üzere."

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