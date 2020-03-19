Son dakika: İstanbul Havalimanı otoparkı ücretsiz oldu
Son dakika haberi...İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre ikinci bir duyuruya kadar çalışanlara ve yolculara otopark hizmeti ücretsiz oldu.
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, aldığı kararla ikinci bir duyuruya kadar çalışanlara ve yolculara otopark hizmetinin ücretsiz olacağını açıkladı.
Konuyla ilgili olarak İGA tarafından resmi twitter adresinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Her türlü temastan kaçınılması gereken bugünlerde İstanbul Havalimanı otoparkı bu akşam 19.00 itibariyle tüm misafirlerimiz ve çalışanlarımıza ücretsiz! Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak üzere."
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