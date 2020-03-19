13 milyon emekliyi ilgilendiriyor! Emekli promosyon ödemeleri nasıl alınır? 2020 promosyon ücretleri ne kadar?

Emekli promosyon ödemeleri nasıl alınır? 2017'de hayata geçirilen promosyon ödemeleri için ilk sözleşme 2020'de sona ermişti. SGK ile bankalar arasında Mart ayı itibarıyla protokoller imzalandı. Bankaların promosyon ücretleri belli oldu. Türkiye'de corona virüsü vakalarına rastlanmasının ardından 13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon ödemeleri konusunda son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, emekli promosyon ödemeleri nasıl alınır? 2020 promosyon ücretleri ne kadar?

Giriş Tarihi: 19.03.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 14:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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