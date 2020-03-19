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13 milyon emekliyi ilgilendiriyor! Emekli promosyon ödemeleri nasıl alınır? 2020 promosyon ücretleri ne kadar?

Emekli promosyon ödemeleri nasıl alınır? 2017'de hayata geçirilen promosyon ödemeleri için ilk sözleşme 2020'de sona ermişti. SGK ile bankalar arasında Mart ayı itibarıyla protokoller imzalandı. Bankaların promosyon ücretleri belli oldu. Türkiye'de corona virüsü vakalarına rastlanmasının ardından 13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon ödemeleri konusunda son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, emekli promosyon ödemeleri nasıl alınır? 2020 promosyon ücretleri ne kadar?

Giriş Tarihi: 19.03.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 14:36
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13 milyon emekliyi ilgilendiriyor! Emekli promosyon ödemeleri nasıl alınır? 2020 promosyon ücretleri ne kadar?

Emekli promosyon ücretleri nasıl alınır? Türkiye'de corona virüsü vakasının görülmesinin ardından alınan önlemler kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, henüz promosyon ödemesi almamış emeklilere müjdeli haberi duyurmuştu. Türkiye Bankalar Birliği'nden 13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon ödemeleri ile ilgili karar kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, emekli promosyon ödemeleri nasıl alınır? 2020 promosyon ücretleri ne kadar? İşte ayrıntılar...

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13 milyon emekliyi ilgilendiriyor! Emekli promosyon ödemeleri nasıl alınır? 2020 promosyon ücretleri ne kadar?

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NASIL ALINIR?

Türkiye Bankalar Birliği, promosyon ödemesi taahhütname verme süresi 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan emeklilerden herhangi bir onay beklenmeksizin promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılmasına karar verildiğini bildirdi.

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13 milyon emekliyi ilgilendiriyor! Emekli promosyon ödemeleri nasıl alınır? 2020 promosyon ücretleri ne kadar?

TBB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında emeklilere promosyon ödemesi taahhütname onayı alınmak koşuluyla yapılmaktadır.

Onay bankalar tarafından şube dışı kanallardan (ATM, İnternet/Mobil Bankacılık, SMS, Müşteri İletişim Merkezi) alınabilmekle birlikte, emeklilerimizin yoğunlukla banka şubelerini ziyaret ederek onay verdikleri görülmektedir.

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13 milyon emekliyi ilgilendiriyor! Emekli promosyon ödemeleri nasıl alınır? 2020 promosyon ücretleri ne kadar?

Son dönemde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle, risk grubu içerisinde yer alan emeklilerimizin toplu taşıma gibi kalabalık ortamlara girerek sağlıklarını tehlikeye atmalarını önlemek amacıyla Promosyon ödemesi taahhütname verme süresi 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan emeklilerden herhangi bir onay beklenmeksizin promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılmasına karar verilmiştir.

Diğer taraftan maaşını farklı bankaya taşımak isteyen emeklilerin promosyonlarını kıstelyevm iade etmek koşulu ile maaşlarını aktarma hakkı her zaman saklı tutulacaktır."

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13 milyon emekliyi ilgilendiriyor! Emekli promosyon ödemeleri nasıl alınır? 2020 promosyon ücretleri ne kadar?

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Bankaların 2020-2023 dönemi için SGK ile imzaladığı protokol kapsamında belirledikleri promosyon ücretleri şu şekilde: