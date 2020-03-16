Son dakika: Doktordan kan donduran corona virüs açıklaması! Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 150'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs can almaya devam ediyor. Çin'den Avrupa'ya sıçrayan koronavirüs nedeniyle bir günde 368 insanın hayatını kaybettiği İtalya'da koronavirüsle savaşan doktorlardan birinin paylaştığı mesaj ülkede şok dalgasına yol açtı. Giriş Tarihi: 16.03.2020 14:27 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 14:40
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve her gün yüzlerce insanın yaşamını yitirdiği ve koronavirüsün şu anki merkez üssü İtalya. İtalya'da bir doktorun yazdıkları tüyleri diken diken etti. Kuzeydeki Bergamo kentinde görev yapan Dr. Daniele Macchini, hastanede yaşananları savaşa benzetiyor ve muharebelerin gece gündüz kesilmeden sürdüğünü belirtiyor.
Koronavirüs salgınına grip denilmesine şiddetle karşı çıkan İtalyan doktorun mesajında tüyler ürperten detaylar var: "Yaşlı hastalar ölmeden önce ağlayarak bize yalvarıyorlar, en yakınları ile vedalaşmak için. Yakınları ile kamera aracılığıyla vedalaşıyorlar.
Ölmeden önce bilinçlerini kaybetmiyorlar, komaya girmiyorlar: Can çekişiyorlar, boğuluyorlar, her şeyin farkındalar… Genelde karı koca aynı gün ölüyorlar. Çocukları torunları uzaktalar.
Bu hastalık gripten çok çok daha ağır geçiyor. İnanın çok çok daha farklı. Lütfen ona grip demeyin. Alakası yok. Hastalar en az 7 gün 10 gün evde kalıyor, kimseye bulaştırmak istemiyorlar. Ateşleri çok yüksek. Ağırlaşınca geliyorlar çünkü artık dayanamıyorlar boğulma hissine. Nefes alamıyorlar. Oksijene ihtiyaçları var.
Erken ya da geç hastaneye gelmeleri hiçbir şey değiştirmiyor. Son aynı son… Yaşlılar dayanamıyor. Hemşirelerin gözlerinden yaşlar akıyor. Herkesi kurtaramıyoruz. Farkındayız. Hayati fonksiyonları düşük olanların sonu belli.