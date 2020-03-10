10 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu yazdı: Bakan Berat Albayrak bu yıla ilişkin hedefi tutturmaya odaklı!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.03.2020 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020
ABONE OL
BAKAN ALBAYRAK BU YILA İLİŞKİN HEDEFİ TUTTURMAYA ODAKLI

yazarı , ile yaptığı önemli sohbetini köşesine taşıdı. Bakan Berat Albayrak'ın karış karış Anadolu'nun her köşesini ziyaret ettiğine dikkat çeken Müderrisoğlu, "Bu turların, ekonomiye dair mutlak önceliği dışında bir arka planı olmadığı gibi, iddia edildiği şekliyle siyasi mühendislik boyutu da söz konusu değil." dedi. Türkiye ekonomisini ve son gelişimleri masaya yatıran Müderrisoğlu, "2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme sinyalleri olumlu. Bakan, bu yıla ilişkin hedefi tutturmaya odaklı, o noktada ihtiyatlı ve moralli. Bütçe dengesi, bilhassa vergi gelirleri umut verici. Yani mali disiplin tarafında taviz yok." tespitini yaptı.

İşte Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu'nun bugünkü köşesine taşıdığı "Güncel ve çok yönlü ekonomi raporu..." başlıklı o yazısı...

"BAKAN BERAT ALBAYRAK ANADOLU'DA NABIZ TUTMAYA DEVAM EDİYOR"

Kısa süre önce 'la sohbeti yapma fırsatı buldum. Sn Bakan Anadolu'da nabız tutmaya devam ediyor. Eli taşın altındaki insanlarla buluşmanın hem sıcak gündemi yerinde tahlil etme hem de Ankara'da yapılanları anlatma bakımından eşsiz fırsatlar sunduğu bir gerçek.

"İDDİA EDİLDİĞİ ŞEKLİYLE SİYASİ MÜHENDİSLİK BOYUTU DA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Kaldı ki bu ziyaretler Bakan Albayrak hakkında, kendisini tanımadan hatta tanıma gereği de duyulmadan kemikleştirilen önyargıların kırılması bakımından da faydalı. Ve bu turların, ekonomiye dair mutlak önceliği dışında bir arka planı olmadığı gibi, iddia edildiği şekliyle siyasi mühendislik boyutu da söz konusu değil.



"MALİ DİSİPLİN TARAFINDA TAVİZ YOK"

Biz, ana konumuza dönecek olursak...
2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme sinyalleri olumlu. Bakan, bu yıla ilişkin hedefi tutturmaya odaklı, o noktada ihtiyatlı ve moralli.
Bütçe dengesi, bilhassa vergi gelirleri umut verici. Yani mali disiplin tarafında taviz yok.
Suriye ve Libya'daki askeri duruşun güvenlik harcamaları üzerindeki etkisi, savunma bütçesi içinde planlanan diğer faaliyetler (tatbikatlar vb) kapsamında yönetilebilecek düzeyde.

"PEKÇOK EZBERİ BOZMAYA ADAY"

Piyasada, rekabetçi ortamı ve reel fiyat oluşumunu teşvik edecek yeni düzenlemeler yolda. "Rekabeti bozucu eylemler" başlığı altında tanımlanacak iş ve işlemlere dönük önlemler pekçok ezberi bozmaya aday.
Merkez Bankası para politikası ile maliye politikası arasındaki uyum sonuna kadar gözetilecek. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatların, enflasyonla ilişkisine dikkat edilecek.



"İNCE AYARLAR HER ZAMAN GÜNDEMDE TUTULACAK"

Vergi denetimleri, sistemik analizlere göre, hakiki kazancın tespiti esasına göre ivme kazanacak. Ki büyük gruplardan büyük şehirlerdeki yüksek cirolu avukat ve doktorlara kadar geniş bir yelpazede objektif kriterlerle çalışmalar başladı bile.
Finans kesiminin reel sektöre desteğinin sürdürülebilirliğinin temini ile vatandaşlara yüklenen aracılık maliyetlerinde makulün bulunması gibi ince ayarlar her zaman gündemde tutulacak.

"KORONAVİRÜS SALGINI G20 EKONOMİ VE MALİYE BAKANLARI TOPLANTISI'NIN..."

Ve nihayet... "Küresel riskler!" Yeni koronavirüs salgını nedeni ile G20 Ekonomi ve Maliye Bakanları Toplantısı'nın dahi video konferansla yapılması çok şeyi açıklıyor. Türkiye'nin, Çin kaynaklı endişeler nedeni ile küresel ticarette tehdit-fırsat ikileminden avantajlı çıkacağı hesaplanıyor.

TEMELE BAKAN AÇILIŞA CUMHURBAŞKANI

86 yaşında. Maşallahı var. Gündemi, değme gazeteciden daha iyi takip ediyor. Sözlükteki tanımına denk düşecek bir hayırsever. 6 okul yaptırmış, 2'si yolda, inşallah 10'a tamamlayacak. 10'dan sonrasını da Kayseri dışında, ihtiyaç olan yerlerde yaptırmayı planlayacak kadar da kararlı. Başkaca hayır işleri de var ama övünme olur diye mütevazı davranıyor. Sanayi, Ticaret, Enerji, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı 'ın kayınpederi. Kayseri'de, "Mirası Elitaş'a bırakma, dağıt" diye takılıyorlar kendisine. "Okul temeli atmaya Bakan, açılışa beklerim" diyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Okullardan Yarınlara" eğitime destek programını başlattığı ve hayırseverleri de kampanyaya katılmaya davet ettiği bugünlerde, Osman Ulubaş'ın öyküsünü özellikle yazmak istedim. Hem daha çok okul yaptırması hem de açılışlarına Cumhurbaşkanımızın katılımı dileğiyle...

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan büyüme açıklaması: 2019'u beklentinin üzerinde kapattık SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN BÜYÜME AÇIKLAMASI: 2019'U BEKLENTİNİN ÜZERİNDE KAPATTIK
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı: Tarihi mücadeleyi konuştuk HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK PAYLAŞTI: TARİHİ MÜCADELEYİ KONUŞTUK
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ekonomide daha güçlü adımlarla ilerliyoruz SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: EKONOMİDE DAHA GÜÇLÜ ADIMLARLA İLERLİYORUZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN