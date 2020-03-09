Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan büyüme açıklaması: 2019'u beklentinin üzerinde kapattık

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Türkiye için değişim başlıyor' programı kapsamında Denizli'deki iş dünyası ile buluştu. Bakan Albayrak, "2019'u beklentinin üzerinde büyüme ile kapattık" dedi. Öte yandan Albayrak, "Enflasyondaki kararlı duruş, hedeflediğimiz yüzde 8,5'lik bu yıl hedefini de Allah'ın izniyle çok rahat bir şekilde yakalayacağımızı ortaya koyuyor, bundan kimsenin şüphesi olmasın." mesajını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Türkiye için değişim başlıyor' programı kapsamında Denizli'deki iş dünyası ile buluşuyor.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

2019'u beklentinin üzerinde büyüme ile kapattık. Son çeyrekten daha iyi bir ilk çeyrek büyümesi göreceğiz. Türkiye küçülecek diyorlardı. Son 1 yılda yaşanan tüm gelişmelere rağmen 2019 yılın son çeyreğini yüzde 6'lık büyüme ile kapattık.

KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ TEDBİRLERİMİZİ ERKENDEN ALDIK



PMI rakamı son 2 yılın zirvesine çıktı. Dünya negatif ayrışırken biz pozitif ayrışan ülke konumuna geldik. Koronavirüs ile ilgili tedbirlerimizi erkenden aldık.





TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ FİNANSMAN PROGRAMI

'Vergi affı geliyor' yalan haberleriyle bütçe rakamlarını sekteye uğratmaya çalışıyorlar.

Tekstil özelinde rekabet gücünü artırmak için yeni bir finansman programı hazırladık. Uygun vadeli ve faiz oranlı kredi paketi açıklıyoruz.

İmalatta 60 ay vadeli sabit yüzde 9 faizli kredi veriyoruz. Ticaret tarafında ise 9 aya kadar ana para ödemesiz 36 ay sabit yüzde 10 ya da TLREF yüzde 2'lik faiz seçenekli paketimizi devreye alacağız.



ENFLASYON AÇIKLAMASI



Enflasyondaki kararlı duruş, hedeflediğimiz yüzde 8,5'lik bu yıl hedefini de Allah'ın izniyle çok rahat bir şekilde yakalayacağımızı ortaya koyuyor, bundan kimsenin şüphesi olmasın.