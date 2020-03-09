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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı: Tarihi mücadeleyi konuştuk

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
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BAKAN ALBAYRAK PAYLAŞTI: TARİHİ MÜCADELEYİ KONUŞTUK

, "’de teşkilatlarımızdaki dava arkadaşlarımızla dünyanın içinden geçtiği istikrarsız ve sıkıntılı süreçte, ülkemizin ekonomiden, diplomasiye, güvenlikten sağlığa kadar tüm alanlarda verdiği tarihi mücadeleyi konuştuk." ifadelerini kullandı.

' için değişim başlıyor' programı kapsamında 'deki iş dünyası ile bir araya geldi.

Denizli AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"TARİHİ MÜCADELEYİ KONUŞTUK"

Bakan Albayrak paylaşımında, "Denizli'de teşkilatlarımızdaki dava arkadaşlarımızla dünyanın içinden geçtiği istikrarsız ve sıkıntılı süreçte, ülkemizin ekonomiden, diplomasiye, güvenlikten sağlığa kadar tüm alanlarda verdiği tarihi mücadeleyi konuştuk." ifadelerini kullandı.

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