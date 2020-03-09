Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı: Tarihi mücadeleyi konuştuk

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Denizli’de teşkilatlarımızdaki dava arkadaşlarımızla dünyanın içinden geçtiği istikrarsız ve sıkıntılı süreçte, ülkemizin ekonomiden, diplomasiye, güvenlikten sağlığa kadar tüm alanlarda verdiği tarihi mücadeleyi konuştuk." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Türkiye için değişim başlıyor' programı kapsamında Denizli'deki iş dünyası ile bir araya geldi.

Denizli AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"TARİHİ MÜCADELEYİ KONUŞTUK"

Bakan Albayrak paylaşımında, "Denizli'de teşkilatlarımızdaki dava arkadaşlarımızla dünyanın içinden geçtiği istikrarsız ve sıkıntılı süreçte, ülkemizin ekonomiden, diplomasiye, güvenlikten sağlığa kadar tüm alanlarda verdiği tarihi mücadeleyi konuştuk." ifadelerini kullandı.