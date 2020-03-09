Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı: Tarihi mücadeleyi konuştuk
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Denizli’de teşkilatlarımızdaki dava arkadaşlarımızla dünyanın içinden geçtiği istikrarsız ve sıkıntılı süreçte, ülkemizin ekonomiden, diplomasiye, güvenlikten sağlığa kadar tüm alanlarda verdiği tarihi mücadeleyi konuştuk." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Türkiye için değişim başlıyor' programı kapsamında Denizli'deki iş dünyası ile bir araya geldi.
Denizli AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
"TARİHİ MÜCADELEYİ KONUŞTUK"
Bakan Albayrak paylaşımında, "Denizli'de teşkilatlarımızdaki dava arkadaşlarımızla dünyanın içinden geçtiği istikrarsız ve sıkıntılı süreçte, ülkemizin ekonomiden, diplomasiye, güvenlikten sağlığa kadar tüm alanlarda verdiği tarihi mücadeleyi konuştuk." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İstanbul'da trafik çilesi bitmiyor!
- FETÖ'nün astsubay mahrem yapılanmasını deşifre etti
- Sağlık Bakanı Koca'dan "koronavirüs" açıklaması
- İyi Parti'te istifa şoku! 450 kişi AK Parti'ye geçti
- Görevden alınmıştı! İşte HDP'li eski başkanın cezası
- Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır?
- Karantinadan seslendi: Kardeşim öldü...
- Bekmezci'nin yargılandığı davada şok ifade!
- TBMM'den sonra İBB Meclisi de karıştı!
- Erdoğan'ın sözünü ettiği sığınmacı Necla'nın babası konuştu
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 10 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- 5 milyon emekli bu habere kilitlendi! 2000 sonrası emekli intibak yasası son durum nedir? Meclis'ten geçti mi?
- e Devlet tercih ekranı: Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? 2020 tercih edilebilecek okullar listesi
- TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
- Emeklilere uyarı! Emeklilerden şartsız promosyon ödemesi talebi! TÜED'den özel bankalara şartsız promosyon önerisi
- Emekli promosyonu yattı mı? 9 Mart Halkbank, ING, İş Bankası, Garanti promosyon ücreti ne kadar? Ödeme ne zaman?
- Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?
- Petrolde son 30 yılın en sert düşüşü! Petrol fiyatları neden düştü? Motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu?
- Dolara petrol şoku! Sert yükseldi... 9 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Kadınlar Günü mesajları: En güzel 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri
- 2004'te En İyi Film ve En İyi Uyarlama Senaryo Oscar ödüllerini kazanan yönetmen kimdir?
- IQ'su 178 olan Rowan Sebastian Atkinson sinemada hangi karakteri canlandırdı?