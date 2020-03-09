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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ekonomide daha güçlü adımlarla ilerliyoruz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
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BAKAN ALBAYRAK: EKONOMİDE GÜÇLÜ ADIMLARLA İLERLİYORUZ

Son dakika haberleri.. Hazine ve Maliye Bakanı : "Tüm dünyada kıyamet koparken ocak ve şubat rakamları çok iyi sinyaller veriyor. Ocak ve şubatta gerek yatırım kapasite kullanımları, gerek üretim anlamında, sanayi ve tüketim anlamında, reel sektör açısından ortaya konulan datalara baktığımızda, ilk çeyrek itibarıyla inşallah son çeyreğin üzerinde bir büyümeyi 2020'nin ilk çeyreğinde göreceğiz."

Hazine ve Maliye Bakanı yaptığı açıklamada, "Ekonomimizin doğrudan hedef alındığı, spekülatif kur ataklarının neden olduğu tüm bu tahribatı elhamdülillah giderdik, gideriyoruz, daha güçlü adımlarla ilerliyoruz. Gelen her veri, açıklanan her rakam, her makroekonomik gösterge, Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin yaşadığı süreçlerden daha da güçlenerek çıktığını gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

OCAK VE ŞUBAT RAKAMLARI İYİ SİNYALLER VERİYOR

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından derlenenler;

"Tüm dünyada kıyamet koparken ocak ve şubat rakamları çok iyi sinyaller veriyor. Ocak ve şubatta gerek yatırım kapasite kullanımları, gerek üretim anlamında, sanayi ve tüketim anlamında, reel sektör açısından ortaya konulan datalara baktığımızda, ilk çeyrek itibarıyla inşallah son çeyreğin üzerinde bir büyümeyi 2020'nin ilk çeyreğinde göreceğiz."

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