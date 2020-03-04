Son dakika: 5 bin konut yolda! 2 yılda 8 bin kişilik istihdam
Giriş Tarihi: 04.03.2020
2 yılda Çekmeköy, Nişantaşı, Beykoz ve Pendik'te projeye başlamayı planlayan Dap Yapı, 8 bin kişiye de istihdam sağlayacak. Şirketin patronu Ziya Yılmaz, “Ülkemizin geleceğine güvenimiz tam. 5 bin konutluk ruhsat çalışmalarına başladık” dedi.Dap Yapı, iki yıl içinde toplam 4 projeyi hayata geçirmek için kolları sıvadı. Projeler kapsamında 8 bine yakın istihdam oluşturmayı planladıklarını söyleyen Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, hükümetin ve Merkez Bankası'nın attıkları faiz adımları ile üreticilerin yeni yatırımlar için cesaretlendiğini belirtti. Yatırımcıları harekete geçiren fırsatlar sayesinde beklemeye geçen tüketicinin de konut alımına başladığını dile getiren Yılmaz, "Tüketici için faizler indi, sıfır konut için yüzde 0.79'lara kadar fırsat var. Tüketici kredileri, mevduat faizi düşüyor. Kamu bankalarının sayesinde konut kredisinde vadeler 180 aya çıktı. Ekonomideki durağan dönem çok iyi yönetildi, yatırımlar teşvik edildi. Ülkemizin yatırım ortamına ve geleceğine olan güvenimizle bu yatırım dönemini çok iyi değerlendireceğiz. 2020-2021 için 5 bin bin konutluk ruhsat çalışmasına başladık" diye konuştu.
ÇEKMEKÖY PROJESİ ANLATILDI
Bu dönemdeki ilk yatırımlarının Çekmeköy projesi olacağını anlatan Ziya Yılmaz, 1.200 bağımsız birimden oluşacak projenin; aynı zamanda uzun süredir yeni yatırım anlamında durgunluk yaşayan piyasaya da önemli bir hareket getireceğini kaydetti. Nişantaşı projesi için de çalışmaların devam ettiğini ve yıl içinde başlayacaklarını anlatan Yılmaz, Çekmeköy ve Nişantaşı projelerinde çok iddialı olduklarını; dünyanın en prestijli gayrimenkul ödüllerinden birincilik almayı öngördüklerini söyledi. Dap Yapı, Çekmeköy/Taşdelen ve Nişantaşı arazilerini Emlak Konut GYO ihalelerinden satın almış, iki projeye 2.9 milyar liraya yakın teklif vermişti.
8 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM
Dap Yapı, iki yıllık süreçte Çekmeköy, Nişantaşı, Beykoz ve Pendik projelerini hayata geçirmeyi hedefliyor. Bu sayede 8 bine ulaşan istihdam sağlanması bekleniyor. Validebağ ve Teras Kule projelerinin teslimlerine gelecek günlerde başlayacaklarını belirten Yılmaz, ayrıca İstanbul dışındaki ilk projeleri DAP İzmir'i de gelecek yıl teslim etmiş olacaklarını ifade etti.
ÇEKMEKÖY'E 45 BİN ÖN TALEP GELDİ
Yılmaz, Çekmeköy projesinde konutların yatay mimari tarzda altı katlı olarak planlandığını anlatırken, 'İskandinav tarzı' olarak ahşap ve loft/loft benzeri modelde hayata geçirileceğini ifade etti. Üç aydır ön talep toplama sürecinde olduklarını kaydeden Ziya Yılmaz, şu ana kadar 45 bin talep topladıklarını açıkladı. Arazinin 200 dönüme yakın ve ormanla çevrili olduğunu belirten Yılmaz, şantiyelerin kurulmaya başlandığını söyledi.
LANSMANA ÖZEL SÜRPRİZ FİYAT
Çekmeköy projesinin yüksek prim potansiyeli barındırdığını söyleyen Yılmaz, "Metrekaresi 10 bin liranın üzerinde bir rakamla satışa çıkmayı planlıyorduk. Fakat lansmana özel bir sürpriz yapmaya karar verdik. 10 bin liranın altında bir rakamla satışa çıkacağız. Bitiş rakamları ise 16 bin lirayı aşabilir. Her zaman ilk alan daha çok kazanıyor" diye konuştu. Yılmaz, projeyle ilgili şunları söyledi: "Proje alanı içinden bir dere geçiyor. Burayı hayata döndürerek, içinden alabalık tutulabilen bir göl yapıyoruz. Bir hayvanat bahçesi olacak. Çiftlik gibi çok geniş bir park alanımız olacak."
SABAH
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