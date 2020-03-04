Son dakika: Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,10 artışla 112.433,25 puana çıktı. Analistler, koronavirüs salgını sebebiyle başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarının faiz indirmesiyle pay piyasalarında karışık bir seyir gözlemlendiğini ifade etti.
Günün ilk yarısında alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.225,98 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,76 ve holding endeksi yüzde 0,78 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 2,08 ile spor oldu.
BIST 100 endeksi, açılışta hafif satıcılı başlamasına rağmen daha sonra kayıplarını telafi ederek analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 112.500 seviyesinin hafif altında dengelendi.
Analistler, koronavirüs salgını sebebiyle başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarının faiz indirmesiyle pay piyasalarında karışık bir seyir gözlemlendiğini ifade etti.
Öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de, ADP özel sektör istihdamı, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat dışı endeks verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 puanın aşılması halinde 113.300 seviyesinin önemli direnç konumuna geleceğini kaydetti.
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