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Sağlık Bakanlığından koronavirüs bilgilendirmesi! İşte “sık sorulan sorular” klavuzu

Sağlık Bakanlığından koronavirüs hakkında bilgilendirmede bulundu. Bakanlığın Twitter'dan yaptığı bilgilendirmeye göre, ateş ve öksürüğün yanı sıra hastalığı şiddetli geçirenlerde nefes darlığı, zatürre ve böbrek yetmezliği meydana gelebiliyor. Ateşi olanlar, öksürenler ve nefes alma güçlüğü çekenlere hemen bir sağlık kuruluşuna giderek seyahat geçmişiyle ilgili bilgileri sağlık çalışanlarıyla paylaşmaları öneriliyor. İşte "sık sorulan sorular" klavuzu...

Giriş Tarihi: 02.03.2020 18:11 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 18:24
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Sağlık Bakanlığından koronavirüs bilgilendirmesi! İşte “sık sorulan sorular” klavuzu

Sağlık Bakanlığından yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ne olduğu, nasıl bulaştığı, belirtileri, teşhis ve tedavisine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

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Sağlık Bakanlığından koronavirüs bilgilendirmesi! İşte “sık sorulan sorular” klavuzu

Bakanlığın Twitter'dan yaptığı bilgilendirmeye göre, koronavirüsler bazen solunum sistemi, bazen de sindirim sistemi hastalıkları yapıyor, solunum sisteminde soğuk algınlığı belirtileri gösteren enfeksiyonlara ve zatürreye neden oluyor.

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Sağlık Bakanlığından koronavirüs bilgilendirmesi! İşte “sık sorulan sorular” klavuzu

Bu hastalıklar çoğu insanda hafif seyrediyor. Fakat bazı koronavirüsler ciddi hastalıklara yol açıyor. Bunların başında 2003 yılında Çin'de ortaya çıkan SARS virüsü ve 2012 yılında Suudi Arabistan'da ortaya çıkan MERS virüsü geliyor.

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Sağlık Bakanlığından koronavirüs bilgilendirmesi! İşte “sık sorulan sorular” klavuzu

Koronavirüsler bazı hayvanlarda bulunup insanlara bulaşabiliyor. Virüsün insanlara bulaşması, virüsün mutasyonu veya hayvanlarla temas gibi birçok faktöre bağlı. Mesela MERS virüsünün develerden, SARS virüsünün misk kedilerinden bulaştığı biliniyor ancak yeni koronavirüsün hangi hayvandan insanlara geçtiği henüz saptanmış değil.

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Sağlık Bakanlığından koronavirüs bilgilendirmesi! İşte “sık sorulan sorular” klavuzu

Bilgilendirmeye göre, genel kanı virüslerin hasta kişinin öksürüğü veya hapşırığı sırasında ortaya çıkan damlacıklar aracılığıyla yayıldığı yönünde.