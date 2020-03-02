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Sağlık Bakanlığından koronavirüs bilgilendirmesi! İşte “sık sorulan sorular” klavuzu
Sağlık Bakanlığından koronavirüs hakkında bilgilendirmede bulundu. Bakanlığın Twitter'dan yaptığı bilgilendirmeye göre, ateş ve öksürüğün yanı sıra hastalığı şiddetli geçirenlerde nefes darlığı, zatürre ve böbrek yetmezliği meydana gelebiliyor. Ateşi olanlar, öksürenler ve nefes alma güçlüğü çekenlere hemen bir sağlık kuruluşuna giderek seyahat geçmişiyle ilgili bilgileri sağlık çalışanlarıyla paylaşmaları öneriliyor. İşte "sık sorulan sorular" klavuzu...
Giriş Tarihi: 02.03.2020 18:11 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 18:24
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