Ticaret Bakanı Pekcan: Şubat ayında ihracat 14 milyar 655 milyon dolar oldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ihracat rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan açıklamasında, "Şubatta ihracat 2019 Şubat'a göre yüzde 2,31 artışla 14 milyar 655 milyon dolar, ithalat yüzde 9,93 artışla 17 milyar 651 milyon dolar oldu." dedi.

İhracat Ocak-Şubat döneminde yüzde 4,31 artışla 29.4 milyar dolar oldu. Dış ticaret hacmi %6.34 artarak 32.3 milyar dolara ulaştı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Şubatta ihracat 2019 Şubat'a göre yüzde 2,31 artışla 14 milyar 655 milyon dolar, ithalat yüzde 9,93 artışla 17 milyar 651 milyon dolar oldu." dedi.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şunları kaydetti:

"Şubatta dış ticaret hacmimiz yüzde 6,34 artarak 32 milyar 306 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83'e yükseldi. 2019'da gerçekleşen yüzde 0,9 büyümenin, 2,3 puanı net ihracattan kaynaklanmış olup büyümeye en önemli katkıyı net ihracat vermiştir."

"YILLIK BÜYÜMENİN YÜZDE 0,9'U BULDUĞUNU HATIRLATTI"

2019 büyümesine net ihracat 2,3 puan ile en fazla katkıyı verdi Pekcan, Yeni Ekonomi Programı'nda Türkiye'nin 2019 yılının tamamı için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme oranı gerçekleşme tahmininin yüzde 0,5 olarak belirlendiğine dikkati çekerek, geçen yılın son çeyreğinde baz etkisiyle güçlü gelen yüzde 6 büyüme sonrası, yıllık büyümenin yüzde 0,9'u bulduğunu hatırlattı.

Geçen yıl küresel ve bölgesel ekonomide görülen olumsuzluklara rağmen dış ticarette sergilenen güçlü performansa bağlı olarak net ihracatın Türkiye ekonomik büyümesinde önemli rol oynadığını ifade eden Pekcan, "2019 yılında gerçekleşen yüzde 0,9 büyümenin 2,3 puanı net ihracattan kaynaklanmış olup, büyümeye en önemli katkıyı net ihracat vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"İLK DEFA 10 BİN RAKAMININ ÜZERİNE ÇIKILMASI..."

Pekcan, dış talepteki zayıflama, küresel ve bölgesel olumsuzluk, belirsizlik ve risklere rağmen ihracatın artmasının, ihracatçıların dinamizminin ve dünyadaki rekabetçi gücünün önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Faizlerdeki aşağı yönlü hareketle birlikte 2019 yılı büyüme rakamlarında, yatırım kaleminin büyümeye katkısı incelendiğinde, negatif seyrin son çeyrekte de devam ettiği ancak 2019 yılı ikinci çeyreğinden sonra bu negatif seyrin giderek yavaşladığı ve toparlanma sürecinin başladığı görülmektedir. Diğer taraftan şubat ayında kapasite kullanım oranının 0,5 puan yükselerek yüzde 76'ya ulaşması, Ekonomik Güven Endeksi'nde yıllık bazda yüzde 16,7'lik artış ve açılan firma sayısında ilk defa 10 bin rakamının üzerine çıkılması ekonomik ivmelenmeye yönelik olumlu beklentileri artırmaktadır. Faizlerdeki gerileme trendi ve ekonomideki diğer göstergelerle 2020 yılında yatırımların ve ekonomik canlanmanın artarak devam etmesini bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 2020 yılında da hedeflerimize hızla ilerlerken küresel ekonomideki zorlu koşullara rağmen ihracatçılarımıza göstermiş oldukları çaba ve başarıdan dolayı teşekkür ederim."