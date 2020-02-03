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Son dakika: Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.02.2020 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020
OCAK AYI İHRACAT RAKAMLARI AÇIKLANDI

Başkanı Gülle, "Ocak ayında ihracatımız yüzde 6,1 artış ile 14 milyar 765 milyon dolar oldu. 12 aylık ihracatta ise 181,6 milyar dolara ulaştık.” dedi. Gülle ayrıca, "İhracatın ithalatı karşılama oranı ocak ayında, yüksek bir oran olarak, yüzde 76,8 olarak gerçekleşti." şeklinde konuştu.

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