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İhracat rekor kırdı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.02.2020
İHRACAT REKOR KIRDI

,14.8 milyar dolar olarak gerçekleşen Ocak ayı rakamlarını değerlendirdi. Bakan Pekcan, "Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır" değerlendirmesini yaptı.

İhracat 2020'ye rekorla başladı. Ocak'ta yüzde 6.1 artış ile 14 milyar 765 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu rakamın Cumhuriyet tarihinin en yüksek Ocak ayı ihracat rakamı olduğunu belirterek, "Küresel ekonomideki zayıf seyre rağmen Ocak dış ticaret verileri, ekonomisindeki canlanmanın güçlenerek devam ettiğini gösteriyor" dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de "12 aylık ihracatta 181.6 milyar dolara ulaştık. İhracattaki rekor artışın etkisiyle ihracatın ithalatı karşılama oranı da Ocak'ta yüzde 76.8 gibi yüksek bir oranda gerçekleşti" dedi.

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