Türkiye Rusya'ya daha fazla domates ihraç edecek
Türkiye'den 150 bin ton domates ithal eden Rusya yeni bir karar aldı. Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den alınan domates kotasının 200 bin tona çıktığını açıkladı.
Rusya, Türkiye'den ithal ettiği domatesin kotasını 150 binden 200 bin tona yükseltti.
Rusya Tarım Bakanlığı tarafından onaylanan kararnameye göre, Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği domatesin kotası 50 bin ton artırılarak 200 bin tona çıkarıldı.
Rusya, mayıs 2019'da aldığı kararla Türkiye'den ithal edilen domateste kotayı 50 bin tondan 150 bine çıkarmıştı.
Türkiye'den Rusya'ya yapılan domates ihracatı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 186 artarak 86 milyon 53 bin dolara yükselmişti.
kalan karakter 1000
iyilerini biz yiyelim hibrit olanlar gdo lu olanlar rusya ya gitsin.nedendir bilinmez 60 yıllardan beri en iyileri gavurlara en kötüleri bize kalırcevapla 26.02.2020 02:55
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