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Son dakika: Araç sahiplerine güzel haber! Benzine indirim geldi, pompa fiyatlarına yansıyacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
ARAÇ SAHİPLERİNE GÜZEL HABER! İNDİRİM GELDİ

Son dakika haberine göre Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre; Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) edinilen bilgiye göre, 'da ortalama 6,98 liradan satılan benzinin 6,88 lira olacak. Benzinin litresi 'da 6,89 liradan 6,79 liraya, 'de 6,99 liradan 6,89 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, 'nin de dahil olduğu piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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