Her türlü saldırıya rağmen! Borçlulukta Avrupa’nın en iyisi Türkiye
Türkiye, her türlü saldırıya rağmen Avrupa’nın en sağlıklı borçluluk yapısına sahip ülkesi oldu. Borcun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya oranı yüzde 30.4 olan Türkiye, AB içinde kriterlere uyan nadir ülkeler arasında...
2018'deki kur saldırısından bu yana piyasalarda estirilen kötümser havaya rağmen Türkiye, borcun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYİH) oranında kendi klasmanındaki Avrupa ülkelerine açık ara fark attı.
TOPARLANAMADILAR
Türkiye 2019 verilerine göre, yüzde 30.4'lük borcun GSYH'ye oranı ile Avrupa ülkeleri arasında 36'ncı sırada yer aldı. Avrupa'nın en borçlu ülkesi yüzde 181 ile Yunanistan olurken, İtalya yüzde 134 ile ikinci sırada. Portekiz ise yüzde 122 ile Avrupa'nın en sağlıksız borçlu olan ülkelerinden... Portekiz, listenin üçüncü sırasında yer alıyor.
Küresel finans krizine yüksek borçluluk oranları ile giren Avrupa o günden bu yana bir türlü toparlayamamış durumda. Avrupa'nın en büyük ekonomileri borçluluk oranlarında sınıfta kaldı. 5 ülkede borcun GSYİH'ye oranı yüzde 100'ü aştı. Yüzde 80-99 arasında da yine beş ülke dikkat çekti. Fransa, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerde borçluluk yüzde 80'leri aştı. Avrupa Birliği ortalaması yüzde 81.9. Euro Bölgesi'nde ise bu oran yüzde 87.9. Yani birlikten 6 puan daha fazla.
Avrupa Birliği'nin ekonomik kriterleri olan Maastricht kriterlerine göre, üye ülke devlet borçlarının GSYİH'e oranı yüzde 60'ı geçmemeli. Bunu sağlayan büyük ekonomi yok gibi. En yakın ülke ise yüzde 61.9 ile Almanya. Hollanda ise yüzde 52.4 ile en iyi durumda olan Batı Avrupa ülkelerinden. Doğu Avrupa ve Rusya'nın da dahil olduğu coğrafyada sadece Rusya ve birkaç küçük ekonomi Türkiye'nin seviyesinde.
Sabah
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