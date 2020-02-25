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1915 Çanakkale Köprüsü için acele kamulaştırma kararı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.02.2020
DEV PROJE İÇİN ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI

Kınalı---Savaştepe Otoyolu Projesi'nin Malkara-Çanakkale ( dahil) kesiminin yapımı amacıyla Tekirdağ ve Çanakkale'de bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu proje dolayısıyla 'ın Malkara ve Şarköy ilçeleri ile 'nin Gelibolu ve Lapseki ilçelerindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Öte yandan, 'nın Yenişehir ilçesindeki Çamönü, Hayriye, İncirli ve Köprühisar mahallelerinde, arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi.

Köprülü Kanyon Milli Parkı sınırlarının değiştirilmesine ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

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