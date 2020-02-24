1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor! Dikkat çeken Seyit Onbaşı detayı... 1915 Çanakkale Köprüsü ve Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu inşaat çalışmalarında gelinen son nokta havadan görüntüledi. Yapımı tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü"nde Seyit Onbaşı detayı dikkat çekti. Giriş Tarihi: 24.02.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 11:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya mevkisi ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkisi arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları her geçen gün yükselmeye devam ediyor.
Köprünün Türk Bayrağının renklerini temsilen kırmızı beyaz ayaklarının inşasının yüzde 56,3'ü tamamlanmış son durumu havadan görüntülendi. Sütlüce ve Şekerkaya şantiyelerinde, köprü ayaklarına vinç yardımıyla getirilen kule blokları üst üste konulmaya devam ediyor.
Deniz içindeki blokların yerleştirilmesiyle köprünün ayakları yükselerek Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz renkleri açıkça ortaya çıktı. Viyadüklerin yerleştirileceği tabliyelerin imalatı ise devam ediyor. Tabliyelerin sevki itme-sürtme metodu ile gerçekleştirilecek.
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu çalışmaları kapsamında proje başlangıcı olan Malkara kavşağı ile Umurbey beldesi arasındaki 83,4 kilometrelik kesimde güzergahın görüntüsü belli olmaya başladı. Projede bugüne kadar 11 alt geçit ile 83 menfezin yapımı tamamlandı.
11 alt geçit, 17 üst geçit, 4 köprü, 31 kutu menfez, 4 kavşak, 3 otoyol hizmet tesisi ve otoyol bünyesinde yer alan 1 betonarme viyadüğün inşa çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor. Otoyol projesinin Kınalıdan Gelibolu'ya kadar olan kısmı havadan çekilen görüntülerde tamamen ortaya çıktığı gözüküyor.