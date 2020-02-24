1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor! Dikkat çeken Seyit Onbaşı detayı...

11 alt geçit, 17 üst geçit, 4 köprü, 31 kutu menfez, 4 kavşak, 3 otoyol hizmet tesisi ve otoyol bünyesinde yer alan 1 betonarme viyadüğün inşa çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor. Otoyol projesinin Kınalıdan Gelibolu'ya kadar olan kısmı havadan çekilen görüntülerde tamamen ortaya çıktığı gözüküyor.