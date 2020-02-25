Pininfarina şirketinin CEO'su Silvio Petro Angor'dan Türkiye'nin Otomobili'ne övgü!

Türkiye'nin yerli otomobili tanıtıldığı ilk andan itibaren büyük bir ilgi odağı oldu. Türkiye'nin Otomobili için TOGG dahil Ferrari, BMW, Alfa Romeo, Rolls Royce ve Cadillac başta olmak üzere birçok prestijli markanın tasarımında etkin rol oynayan Pininfarina şirketinin CEO'su Silvio Petro Angor'dan övgü dolu sözler geldi.

2019'un Aralık ayı sonunda Başkan Recep Erdoğan'ın katılımıyla resmen tanıtılan Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili büyük beğeni toplamıştı. Otomobilin tasarımında ise ünlü İtalyan tasarım evi Pininfarina'nın imzası var. Pininfarina şirketinin CEO'su ile şirketin başkanı Silvio Petro Angor, yerli otomobille ilgili bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.







"GURUR VERİCİ"



TOGG ile ortaklığın büyük bir başarıya ulaştığını belirten Silvio Petro Angor, ''Büyük bir ayrıcalık, büyük bir onur bizim için. Tasarımıyla bu fantastik maceraya katkıda bulunmak bizi gururla doldurdu. İnanılmaz insanlarla çalışma fırsatı bulduk. TOGG ekibi heyecan verici. Ekibin CEO'su Gürcan Karakaş olağanüstü bir insan. İlişkilerimiz dostluğa dönüşüyor. Yeni müşterilerle çalışmaya başladığınızda gelecekteki macerası nasıl olacak, bunu anlamaya çalışırsınız. Biz her zaman sadece birkaç yıllık şirketlerle değil, çok uzun süre kalıp bir şeyler yapmaya çalışan şirketlerle çalışmayı önemsiyoruz. Bizim çizgimiz TOGG'un stratejisiyle birbirini tamamlıyor. Bu nedenle bu ortaklı büyük bir başarıya ulaştı.'' ifadelerini kullandı.