Son dakika: Bakan Dönmez açıkladı! "Üçüncü sondaj gemisi geliyor"
Son dakika haberi... Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından düzenlenen, Türkiye'nin enerji politikasına yön vermeyi amaçlayan '3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından düzenlenen, Türkiye'nin enerji politikasına yön vermeyi amaçlayan '3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi' başladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez zirvede enerji sektöründeki gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
KARADENİZ'DE ÇALIŞACAK
Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Üçüncü sondaj gemisinin müjdesini veren Bakan Dönmez, "Akdeniz'deki arama faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Üçüncü sondaj gemimiz birkaç hafta içinde Türkiye'de olacak. Üçüncü gemimiz Karadeniz'de çalışacak. Geminin ismini Cumhurbaşkanımız koyacak." ifadelerini kullandı.
DOĞU AKDENİZ'DE PLANLARI BOZDUK
Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili olarak Dönmez, "Libya mutabakatı ile sınırlarımızı netleştirmiş olduk. KKTC ve Libya'yı denklemin dışında tutma isteğini bozduk" dedi.
Bakan Dönmez, "TürkAkım ve Kuzey Akım arz güvenliğine yönelik projeler. Tanap ile Türkiye'ye 16 milyar metreküp doğal gaz gelecek. Elektrik ve doğal gaz hizmetlerinde müşteri memnuniyeti yaparak ölçümler yapıyoruz." açıklamasında bulundu.
BOR REZERVLERİNİN YÜZDE 72'Sİ TÜRKİYE'DE
Bakan Dönmez bor çalışmaları hakkında, "Türkiye dünya bor rezervleri açısından zengin bir ülke. Bilinen rezervlerin yüzde 72'si burada. Geçmişte ham madde olarak satarken, şimdi rafine ürün olarak satabilir haldeyiz. Balıkesir'deki bor karbür tesis 2 yıl içinde devreye girecek. İleriyle dönük AR-GE çalışmalarımızı da devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.
Bor üretirken içindeki lidyumu sanayide kullanmayı planlıyoruz. Yılın son çeyreğinde bor üretirken ortaya çıkan atıklardaki lityumun geri kazanılmasını sağlayacak bir pilot üretim tesisi kurabiliriz
Yenilenebilir enerji projelerine dikkat çeken Dönmez, "Güneş enerjisinde Avrupa'da 6. sıradayız. 6500 megavat güneş santrali kurulumu söz konusu. Ürettiğimiz enerjinin yüzde 44'ü yenilenebilir enerjiden elde ediliyor" dedi.
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