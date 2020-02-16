İstanbul Havalimanı için dünya devleri sıraya girdi! Hedef Uzak Doğu pazarı
Geçtiğimiz yıl nisan ayında uçuşa İstanbul Havalimanı, 11 yeni havayolu firmasına hizmet vermeye başladı. Dev şirketler İstanbul Havalimanı'na gelirken, sırada Japonya, Çin ve Ukrayna'dan üç firmanın daha olduğu belirtildi. İGA yetkilileri, dünyanın her yerinden yabancı havayolu şirketlerini İstanbul Havalimanı'na kazandırmaya çalışırken, Uzak Doğu'yu, özellikle de dünya nüfusunun yaklaşık 3'te 1'ini oluşturan Çin ve Hindistan gibi ülkeleri hedef pazar olarak belirlediklerini söyledi.Dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı, ardı ardına dev firmaların uçuş ağına dahil olmaya devam ediyor. Taşınmasının üzerinden henüz bir yıl geçmeden, yapılan tüm eleştirileri boşa çıkararak hizmet verdiği uluslararası havayolu firması sayısını 63'ten 74'e çıkardı. Son olarak İranlı Meraj Havayolları, yeniden Türkiye'ye uçuş düzenlemeye başladığını açıkladı. Perşembe ve pazar olmak üzere haftada iki gün karşılıklı sefer yapacak olan firmanın, bu kararında İran vatandaşlarının Türkiye'ye seyahat taleplerinin artmasının etkili olduğu belirtildi.
YÜZDE 18'LİK ARTIŞ VAR
Geçen yıl hizmet verilen yabancı havayolu sayısını yüzde 18 oranında artıran İGA'nın yetkililerinin aktardığı bilgiye göre, 2019'da uçuşlara başlayan yabancı havayolu şirketleri şöyle sıralanıyor: Hindistan'dan IndiGO, Arnavutluk'tan Air Albania, Etiyopya'dan Ethiopian Airlines, Çin'den China Southern Airlines ve Sichuan Airlines, Tunus'tan Nouvelair, Cezayir'den Tassili Airlines, Irak'tan UR Airlines, Fransa'dan Transavia.com France, Rusya'dan Red Wings ile Sırbistan'dan Air Serbia. Yetkililer, "2019'da uçuşlara başlayan yabancı havayollarının düzenlemiş olduğu haftalık 57 frekans uçuşu 87'ye çıkartarak ülkemize de daha fazla katkı yapmayı planlıyoruz" dedi.
ÜÇ FİRMA DAHA SIRADA
İGA'dan aktarılan bilgiye göre, yabancı havayolu şirketlerinin frekans sayılarını artırırken başka yabancı havayolu şirketlerinin de İstanbul Havalimanı'ndan uçuş düzenlemeye başlaması için çalışmalar sürdürülüyor. Verilen bilgiye göre; All Nippon Airways (Tokyo Haneda), Juneyao Airlines (Shanghai) ve Skyup (Lviv) 2020 içinde havalimanından uçuşlarına başlayacak.
HEDEF UZAK DOĞU PAZARI
İGA yetkilileri, dünyanın her yerinden yabancı havayolu şirketlerini İstanbul Havalimanı'na kazandırmaya çalışırken, Uzak Doğu'yu, özellikle de dünya nüfusunun yaklaşık 3'te 1'ini oluşturan Çin ve Hindistan gibi ülkeleri hedef pazar olarak belirlediklerini söyledi. Yetkililer, "Avrupa'ya akan yolcu trafiğinden çok daha fazla pay alarak ülkemizin turizmine katkı sağlamak istiyoruz" dedi.
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