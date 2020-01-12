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İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.01.2020 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÖNEMLİ HİZMET BAŞLADI

Yurt dışında birçok havalimanında bir süredir hayata geçen uyku kabini (sleepod) uygulaması 'nda başladı. Yolcular Sleepod’lardan 9 euro karşılığında bir saatliğine bu hizmetten yararlanabilecek.

uçuşu rötar yapan ya da uzun süre beklemeli transit yolcuların daha rahat etmesi Sleepod uygulamasını hizmete sundu. Havalimanında dış hatlar gidiş arındırılmış salonda sessiz bir bölüme kurulan uyku yatakları ile yolcular uçaklarını beklerken, uykularını da almış olacaklar.



İGA Sleepod'lardan yararlanmak isteyen yolcular, 9 euro karşılığında bir saatliğine bu imkandan yararlanabilecek. Eğer yolcu battaniye, yastık ve yastık kılıfı talep ederse bu durumda 2 euro daha ödeyecek.



Hijyen konusunu ön plana alan havalimanı işletmecisi İGA, her yolcuya tek kullanımlık çarşafları da ücretsiz verecek. Yolcuların yanındaki eşyalarını koymaları kabininin altında bir bagaj yeri bulunan sleepod'larda ayrıca telefon ve diğer elektronik eşyaların şarj edilebilmesi için bir de priz bulunuyor.

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