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İstanbul Havalimanı dünyada en fazla gelişme gösteren 2. havalimanı oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.02.2020 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020
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Genel Müdürlüğü (), 'nın aralık ayında dünyada en fazla yolcuya ev sahipliği yapan 14. ve yolcu sayısındaki yüzde 8,4'lük artışla da dünya genelinde en fazla gelişme kaydeden 2. havalimanı olduğunu bildirdi.

'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Uluslararası Örgütünün (ICAO) aralık ayı verilerine dayandırılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Havalimanı aralık ayında dünyada en fazla yolcuya ev sahipliği yapan 14. havalimanı olurken, yolcu sayısındaki yüzde 8,4'lük artış ile de dünya genelinde en fazla gelişme kaydeden 2. havalimanı oldu. Avrupa havalimanları içinde Londra Havalimanı yüzde 0,5, Paris Havalimanı yüzde 4,2, Frankfurt Havalimanı yüzde 1, Amsterdam Havalimanı ise yüzde 0,3 oranında yolcusunu arttırdı. Avrupa'nın en büyük 5 havalimanı içinde yolcusunu en çok arttıran İstanbul Havalimanı. Nisan 2019'da uçuşların başladığı İstanbul Havalimanı, ağustos itibarıyla 15. sıradan dünyanın en fazla yolcu taşıyan havalimanları listesine girmiştir. Eylülde 15, Ekim'de 12, Kasım'da 11. sırada yer alarak, Atatürk Havalimanı'nın 2018'deki listedeki yerini muhafaza etmiştir."



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