Son dakika: Sanayi Bakanı Mustafa Varank: Yerli otomobile en az 10 ülkeden...

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yerli otomobili ile ilgili, "En az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Büyük teveccüh var" dedi.

Yerli otomobille ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gündeme dair yaptığı açıklamalarda "Yerli otomobil için en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Büyük teveccüh var." bilgisini paylaştı.







FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI TARTIŞMALARI

Bakan Varank, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarına da değindi ve "CHP Genel Başkanının sözleri hezeyandan ibarettir Cumhurbaşkanımızı suçlamak tam bir saçmalıktır. FETÖ'nün siyasi ayağı AK Parti'dir, Cumhurbaşkanıdır demek edepsizliktir." şeklinde konuştu.