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Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Rumların kabusu oldu!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.02.2020 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020
TÜRKİYE'NİN KAPALI MARAŞ HAMLESİ RUMLARIN KABUSU OLDU!

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde 'de tüm zamanların en önemli hamlelerini devreye sokan , ile ilgili kritik bir adım atacak. Rumlar, Kapalı Maraş'ın yeniden açılması için adımlar atan Türkiye'nin bu kararı sonrası endişeye kapıldı.

Barolar Birliği (TBB) Cumartesi günü 'ta 'Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı' başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenleyecek.



Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililer de katılacak.

Maraş'ın açılması ile ilgili başlayan süreç Rum medyasında geniş şekilde yer aldı. Rum Politis gazetesi, toplantı nedeniyle Rumların Maraş Belediyesi'nin 'ye başvurma kararı aldığını yazdı.

Rum ile 'nın haberin ortaya çıkması ile teyyukuza geçtiğini ifade eden gazete, Rumların Maraş Belediyesi'nin BM Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi ile BM Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi Elizbeth Spehar'a bir mektup gönderme kararı aldığını belirtti. Mektupta, Maraş ile ilgili atılacak adımların kınanacağı kaydedildi.

RUM SİYASİLER KINADI
Rum siyasi partiler de, Maraş ile ilgili adımı kınadı. Rum partiler konuyu "tehlikeli ve oldukça olumsuz bir gelişme" olarak nitelendirdi. İktidar DİSİ partisi yazılı açıklamasında, Türkiye'nin Kapalı Maraş'taki yeni bir 'kışkırtıcı' eylemde bulunduğunu ileri sürdü.

DİSİ, Maraş ile ilgili atılacak adımları kınayarak, "Bu eylem Türkiye'nin kapalı bölge Maraş'la ilgili BM 'nin belirli kararlarını ihlal etmekte olan yayılmacı tutumunu kanıtlayan bir harekettir" iddiasında bulundu.

EDEK partisi de, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Maraş'ta gerçekleşen ve kınanması gereken girişimler aleyhinde politik ve diplomatik önlemler almasının zamanı geldi" diye açıklamada bulundu.Rum Ekologlar- Vatandaşlar İşbirliği de gelişmeyi kınadıklarını açıkladı.

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