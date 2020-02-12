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Son dakika: Atlasglobal uçuşlarını durdurdu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.02.2020
ATLASGLOBAL UÇUŞLARINI DURDURDU

Geçtiğimiz kasım ayında uçuşlarını askıya alan havayolu şirketi Atlasglobal 21 Aralık 2019 tarihinde yeniden uçuşlara başlamıştı. Ancak tarafından bugün yapılan açıklamada uçuşların durdurulduğu belirtildi.

, uçuşlarını durdurdu.

26 Kasım'da uçuşlarını askıya alan Atlasglobal 21 Aralık 2019 tarihinde , , , Tel-Aviv, Tahran ve Amsterdam seferleriyle yeniden uçuşlara başlamıştı.

SON UÇUŞUNU BAĞDAT'A GERÇEKLEŞTİRDİ

Şirket, uçuşlarını durdurma kararı aldı. Atlasglobal karar sonrası son uçuşunu bugün İstanbul-Bağdat seferi ile gerçekleştirdi. Şirket yetkilileri bütün çalışanlarını Florya'daki Genel Müdürlük binasına davet etiği öğrenildi.

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