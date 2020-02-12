Son dakika: Atlasglobal uçuşlarını durdurdu
Giriş Tarihi: 12.02.2020
Geçtiğimiz kasım ayında uçuşlarını askıya alan havayolu şirketi Atlasglobal 21 Aralık 2019 tarihinde yeniden uçuşlara başlamıştı. Ancak Atlasglobal Havayolları tarafından bugün yapılan açıklamada uçuşların durdurulduğu belirtildi.
Atlasglobal Havayolları, uçuşlarını durdurdu.
26 Kasım'da uçuşlarını askıya alan Atlasglobal 21 Aralık 2019 tarihinde Antalya, Londra, Bağdat, Tel-Aviv, Tahran ve Amsterdam seferleriyle yeniden uçuşlara başlamıştı.
SON UÇUŞUNU BAĞDAT'A GERÇEKLEŞTİRDİ
Şirket, uçuşlarını durdurma kararı aldı. Atlasglobal karar sonrası son uçuşunu bugün İstanbul-Bağdat seferi ile gerçekleştirdi. Şirket yetkilileri bütün çalışanlarını Florya'daki Genel Müdürlük binasına davet etiği öğrenildi.
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