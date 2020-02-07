THY dış hat yolcu sayısını artırdı

Türk Hava Yolları yükselişini sürdürüyor. Ocak ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıklayan Türk Hava Yolları (THY ) yüzde 80,6’lık doluluk oranına ulaşırken, dış hat yolcu sayısında yüzde 10 ile geçen senenin aynı dönemine oranla çift haneli büyüme başarısı sergiledi.

THY Basın Müşavirliği, Ocak ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını yaptığı yazılı açıklama ile paylaştı. Buna göre THY'nin Ocakta yüzde 80,6'lık doluluk oranına ulaştığı, dış hat yolcu sayısında da geçen yılın aynı dönemine oranla çift haneli büyüme başarısı sergilediği bildirildi.

Açıklamada Ocak ayı kargo ve trafik sonuçlarına ilişkin şu bilgiler yer aldı:



"Dış hat doluluk oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan artarak yaklaşık yüzde 80,6 olarak gerçekleşti. İç hat uçuşların doluluk oranı ise 0,3 puan azalarak yaklaşık yüzde 87 olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yaklaşık yüzde 4'lük, dıştan dışa transfer yolcular hariç dış hat yolcu sayısında ise yaklaşık yüzde 19'luk önemli bir artış gerçekleşti. Toplam dış hat yolcu sayısı geçen senenin Ocak ayına göre yüzde 10 arttı. Ocak ayında Uzak Doğu, Afrika, Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu yolcu sayıları büyüdü. Sırasıyla yüzde 13,6, yüzde 11,8, yüzde 8,7, yüzde 7,1 ve yüzde 3,2 arttı. Ocak ayında taşınan kargo ve posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 seviyesinde arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 19,6 ile Uzak Doğu, yüzde 12 ile yurt içi, yüzde 6,4 ile Avrupa ve yüzde 4,3 ile Kuzey Amerika katkı sağladı."

AYCI: 2020 HEDEFLERİMİZE ULAŞMAK İÇİN DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR



Açıklamada Ocak ayına ilişkin verilere yönelik Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın görüşlerine de yer verildi.



Aycı, "Ocak ayında gösterdiğimiz performans 2020 yılı hedeflerimize ulaşmak için doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Özellikle dış hat yolcu sayımızdaki artış dünyanın tercih ettiği marka olma hedefimize başarıyla uçtuğumuzun kanıtı oldu. Bayrak taşıyıcı havayolu olarak her uçuşumuzda misafirlerimizi Türk misafirperverliği ile karşılamaya, hizmet kalitemizi artırmaya ve her ay bir öncekinden daha iyi performans sergileyerek uçmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.