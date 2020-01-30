Başkan Erdoğan'ın Senegal ziyareti ekonomik ilişkilere ivme kazandırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyareti ekonomik ilişkilere ivme kazandırırken, imzalanan çok sayıda anlaşma ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi için konulan yeni hedef öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Başkan Erdoğan'ın mevkidaşı Macky Sall 'in daveti üzerine yaptığı ziyarette, iki ülke arasında uzun süredir bekleyişte olan birçok konu mutabakatla sonuçlandı.

İki ülke, Senegal'de 3 yıldır faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) kendine ait bir kültür merkezinin açılması için anlaşmaya vardı. Böylelikle YEE Dakar Kültür Merkezinin açılması, Senegallilerin Türk dilini ve kültürünü daha yakından tanımasına imkan sağlayacak.

Uzun süredir gündemde olan Faleme madeninde, bir Türk firmasının yapacağı 2 milyar dolarlık demir-çelik yatırımı, her iki ülke cumhurbaşkanı tarafından önemli bir proje olarak duyuruldu.

Senegal'de 2022'de düzenlenecek Yaz Gençlik Olimpiyatları için 50 bin kişilik olimpik stadyumun yapımının yine bir Türk şirketince üstlenildiği ve şubatta başlayacak inşaatın 17 ayda bitirileceği açıklandı.

Ziyaretin hemen öncesinde de Türk Kızılay, Dakar'da Afrika'daki ilk bölgesel ofisini açmak için Senegal Kızılhaçı ile iş birliği anlaşması imzaladı.

İmzalanan anlaşmalar arasında Nakdi Yardım Uygulama Protokolü, Eğitim İşbirliği Anlaşması, Afet Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı, Diasporaya İlişkin Konularda İkili İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı, Spor Alanında İşbirliği Anlaşması ile Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü bulunuyor.





TİCARET HACMİ HEDEFİ, 1 MİLYAR DOLAR OLARAK BELİRLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin 2018'de 400 milyon dolara ulaşan, 2019'da 300 milyon dolara gerileyen ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkması için mevkidaşıyla hedefi koyduklarını kaydetti.

Erdoğan, bu hacimde, Senegal aleyhine bir dengesizlik bulunduğunu belirterek, bu durumun giderilmesi için Senegalli iş adamlarını Türkiye pazarına girmeye davet etti.

İstanbul-Dakar arasında haftada 8 olan THY yolcu seferlerinin 21'e çıkarılmasının hedeflendiğini dile getiren Erdoğan, Dakar'ı tüm dünyayla buluşturmak istediklerini vurguladı.

Dakar'a Profesör Dr. Ahmet Kavas'ın yeni büyükelçi olarak atandığının müjdesini veren Erdoğan, tahsis edilen 10 dönümlük araziye milli mimariyle yeni büyükelçilik binası inşa edileceğini bildirdi.

HİDROKARBON VE ENERJİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Atlantik Okyanusuna kıyı olan Senegal açıklarında, son yıllarda keşfedilen petrol ve doğal gaz rezervlerinin çıkarılması ve işlenmesi konusunda Türk iş adamlarını davet ederek, ilişkilerin daha da derinleşmesine kapı araladı.

Bunun yanında, hidrokarbon ve enerjiyle maden ve mineral kaynakları alanlarında iş birliği niyet bildirisi, ziyaretin öne çıkan unsurlarından oldu.

Erdoğan'ın ziyareti ekonomik ilişkilere ivme kazandırırken, iki ülke arasında savunma alanında iş birliğinin artırılması konusu da gündeme geldi.

SENEGAL, TÜRKİYE PAZARINA YER FISTIĞI VE KAJUYLA GİRMEK İSTİYOR

Senegal Cumhurbaşkanı Sall de Türkiye'de yaşayan ve oturumları olmayan bin 500 Senegalli'nin statüsünde değişiklik yapılacağını ifade etti.

Sall, ülkenin önemli ihraç kalemlerinden olan yer fıstığı ve kaju fıstığıyla, Avrupa ve Asya'dan sonra Türkiye pazarına girmek istediklerine değindi.

Türk firmaları, Senegal'de 775 milyon dolar değerinde 29 proje üstlendi. Bunlar arasında Dakar Blaise Diagne Uluslararası Havalimanının inşaatının tamamlanarak yap-işlet-devret projesiyle işletilmesi, Abdou Diouf Kongre Merkezi, buraya bağlı inşa edilen otel, Dakar Arena Kapalı Spor Salonu, Uluslararası Sergi ve Fuar Merkezi, tır parkı projelerinin yanı sıra havalimanıyla şehir merkezi arasındaki raylı sistem hattının ray döşemesi yer alıyor.