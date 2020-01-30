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Son dakika: THY'den flaş Çin kararı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
THY'DEN FLAŞ ÇİN KARARI

Son dakika haberi... Türk Hava Yolları () Basın Müşaviri Yahya Üstün, Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarında belirgin talep düşüşü nedeniyle, 5-29 Şubat'taki planlı seferlerde frekans azaltacaklarını bildirdi.

'e yapılacak seferlerin durumuyla ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları () Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat-29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir." ifadelerini kullandı.

Üstün, ücretsiz bilet değişikliği, iade ve tarih ile parkur değişiklik talepleriyle ilgili olarak "http://turkishairlines.com" üzerinden, çağrı merkezlerinden ya da yetkili satış ofislerden yolculara gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.

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