Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Davos'ta Batı Balkanlar Diplomasi Diyaloğu Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında, Batı Balkanlar Diplomasi Diyaloğu Toplantısı’na katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, "Bir Balkan ülkesi olarak Balkanların istikrarına, oradaki kardeşlerimizin huzuruna büyük önem veriyoruz. Avrupa Birliği (AB) bölge ülkelerine verdiği sözleri tutmalı. Dışlayıcı değil kapsayıcı olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Moderatörlüğünü WEF Başkanı Borge Brende'nin yaptığı toplantıya ayrıca, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Slovenya Başbakanı Marjan Sarec, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ve AGİT Genel Sekreteri Thomas Greminger gibi isimler katıldı.