Son dakika: Dolar ne kadar? 23 Ocak 2020 dolar ve euro kuru...
Son dakika haberine göre, Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 5,9310'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 düşüşle 6,5730'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 7,7828'den satılıyor. Dolar ne kadar olur sorusuna ise analistlerden yorum geldi. İşte
Dün, üst üste 3 işlem günü süren yükseliş eğilimini sonlandıran dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 5,9203'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 5,9310'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 düşüşle 6,5730'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 7,7828'den satılıyor.
İngiltere'de Brexit'e ilişkin yasal düzenlemede parlamento aşamasının tamamlanması ile sterlin, dolar karşısında yüzde 0,7 değer kazanarak 1,3130'a çıktı. euro/dolar paritesi, dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 1,1085'ten alıcı buluyor. Dolar endeksi, yatay bir seyirle 97,6 seviyesinde bulunuyor.
DOLAR NE KADAR OLUR?
Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özetinin, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'nin açıklamalarının ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 5,90'ın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
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