23 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Dolar ne kadar? 23 Ocak 2020 dolar ve euro kuru...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.01.2020
DOLAR NE KADAR OLUR? ANALİSTLERDEN YORUM...

Son dakika haberine göre, /TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 5,9310'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda /TL yüzde 0,1 düşüşle 6,5730'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 7,7828'den satılıyor. Dolar ne kadar olur sorusuna ise analistlerden yorum geldi. İşte

Dün, üst üste 3 işlem günü süren yükseliş eğilimini sonlandıran /TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 5,9203'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 5,9310'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda /TL yüzde 0,1 düşüşle 6,5730'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 7,7828'den satılıyor.

'de 'e ilişkin yasal düzenlemede parlamento aşamasının tamamlanması ile sterlin, dolar karşısında yüzde 0,7 değer kazanarak 1,3130'a çıktı. euro/dolar paritesi, dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 1,1085'ten alıcı buluyor. Dolar endeksi, yatay bir seyirle 97,6 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR NE KADAR OLUR?

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet 'nın () Para Politikası Kurulu (PPK) özetinin, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'nin açıklamalarının ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 5,90'ın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN