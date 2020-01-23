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Küresel devlerden Türkiye'ye ilgi büyüyor! Hepsi kazanç sağladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.01.2020
KÜRESEL DEVLERDEN TÜRKİYE'YE İLGİ BÜYÜYOR

İsviçre'nin Davos kentinde çarpıcı açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı , küresel güçlerin Türkiye'ye ilgiyle yatırım yaptığını belirtti. Türkiye'ye güvenenlerin 2019'da kazanç sağladığını belirten Albayrak, "2020'nin direkt yatırımlar açısından önemli bir yıl olacağını görüyoruz. İnşallah çok daha güzel bir 2020 yılı bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

İsviçre'nin Davos kentindeki 50'nci Dünya Ekonomik Forumu'nda küresel fonlar ve yatırımcılar Türkiye'ye büyük ilgi gösteriyor. Hazine ve Maliye Bakanı , uluslararası fonların yöneticileri, dünyaca ünlü markalar ve mevkidaşlarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Finans merkezi konusunda yatırımcılardan ciddi bir talep olduğunu söyleyen Albayrak, "Son 6 yıldır yaşadığımız badireleri atlatıp yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye ekonomisi eskisinden çok daha farklı. Bu yılın değişim yılı olduğunu yavaş yavaş göreceğiz. Türkiye badireleri atlatırken kimsenin yardımına ihtiyaç duymadı. İlgi alaka güzel. Bu bizi daha çok motive ediyor" dedi.

Davos'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Albayrak, "Geçen yıla kıyasla Türkiye bu yıl gayet olumlu ve pozitif. 2019'daki zirve vesilesiyle yaptığımız görüşmelerden olumlu dönüşler alıyoruz. Türk varlıklarına güvenenlerin kazandığı bir yıl geçirdik. Ağustostan bugüne kadar rakip yatırım araçlarından açık ara getiri anlamında öne çıktı. Türk varlıklarına güvenenlerin bırakın kaybetmeyi kazandığı bir süreç oldu. Türkiye politika yapıcı anlamda senkronize bir dönemden geçiyor" ifadelerini kullandı.

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ERTELENEN YATIRIMLAR BAŞLIYOR

2020 için belirlenen yüzde 5'lik büyüme hedefinin gerçekçi olduğunu belirten Albayrak, "Ertelenen yatırımların hayata geçtiği bir yıl olacak. Sağlıktan enerjiye kadar birçok sektörde yaptığımız görüşmelerden 2020'nin direkt yatırımlar açısından önemli bir yıl olacağını görüyoruz. İnşallah çok daha güzel bir 2020 yılı bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

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TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞACAK

2020'nin özellikle ABD ve Avrupa üzerinde sorunların buzdolabına kaldırılıp daha sakin geçeceği beklenen bir yıl olacağını anlatan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Beklentilerin olumlu olduğu bir yıl. Bu bizim için de olumlu. Biz çatışmadan uzak iklimden yana olduk. Türkiye'nin bu yıldan itibaren daha pozitif ayrışacak. Büyümeye katkıda bulunacak ülke sayısı azalıyor" diye konuştu.

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