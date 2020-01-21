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Trump'tan Çin ve FED açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.01.2020
TRUMP: BUNUN DIŞINDA BİRBİRİMİZİ SEVİYORUZ

Başkanı , ’de düzenlenen Davos Zirvesi’nde konuştu. Trump, 'i hedef aldı. Öte yandan Trump, ile ilişkilerinden memnun olduğunu belirtti ve “ Çin için var, ben ise ABD için ama bunun dışında birbirimizi seviyoruz” dedi.

Başkanı , 'nin Davos kasabasında 50'ncisi düzenlenen ve bu yılki teması İklim Değişikliği olan Dünya Ekonomik Forumu'nda () konuştu. İki yıl önce Davos'ta dile getirdiği bazı konulara değinen Trump, ve ile bu ay yaptığı ticaret anlaşmalarının 21'inci yüzyıl için bir model olduğunu söyledi.

Çin'le ABD ilişkilerinin en iyi seviyede olduğuna değinen Trump, Çin'le zor bir yoldan geçtiklerini ancak şu an Çin Devlet Başkanı ile olağanüstü bir ilişkisi olduğunu belirterek, "Xi Jinping Çin için var, ben ise ABD için ama bunun dışında birbirimizi seviyoruz" dedi.

Trump, ayrıca Çin ile ikinci aşama ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelerin çok kısa sürede başlayacağını söyledi.

TRUMP FED'İ HEDEF ALDI

Öte yandan Trump, 'in faizleri çok hızlı yükselttiğini fakat çok yavaş düşürdüğünü belirterek, Fed'in karar sürecini hedef aldı.

'Yeni harika bir başbakanı' olan ile yeni bir anlaşma yapmak için görüşmeye sabırsızlandığını belirten Trump, ABD'nin WEF'te başlatılan 1 trilyon ağaç girişimine katılacağını duyurdu.

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