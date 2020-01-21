Trump'tan Çin ve FED açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre’de düzenlenen Davos Zirvesi’nde konuştu. Trump, FED'i hedef aldı. Öte yandan Trump, Çin ile ilişkilerinden memnun olduğunu belirtti ve “Xi Jinping Çin için var, ben ise ABD için ama bunun dışında birbirimizi seviyoruz” dedi.ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında 50'ncisi düzenlenen ve bu yılki teması İklim Değişikliği olan Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuştu. İki yıl önce Davos'ta dile getirdiği bazı konulara değinen Trump, Çin ve Meksika ile bu ay yaptığı ticaret anlaşmalarının 21'inci yüzyıl için bir model olduğunu söyledi.
Çin'le ABD ilişkilerinin en iyi seviyede olduğuna değinen Trump, Çin'le zor bir yoldan geçtiklerini ancak şu an Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile olağanüstü bir ilişkisi olduğunu belirterek, "Xi Jinping Çin için var, ben ise ABD için ama bunun dışında birbirimizi seviyoruz" dedi.
Trump, ayrıca Çin ile ikinci aşama ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelerin çok kısa sürede başlayacağını söyledi.
TRUMP FED'İ HEDEF ALDI
Öte yandan Trump, FED'in faizleri çok hızlı yükselttiğini fakat çok yavaş düşürdüğünü belirterek, Fed'in karar sürecini hedef aldı.
'Yeni harika bir başbakanı' olan İngiltere ile yeni bir anlaşma yapmak için görüşmeye sabırsızlandığını belirten Trump, ABD'nin WEF'te başlatılan 1 trilyon ağaç girişimine katılacağını duyurdu.
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