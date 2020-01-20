İngiltere Başbakanı Johnson'dan Davos Zirvesi kararı
Giriş Tarihi: 20.01.2020
Downing Street, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson’ın İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenecek olan Dünya Ekonomik Forumu’na katılmayacağını açıkladı.Başbakanın kabinesinden yapılan basın açıklamasına göre Johnson, Pazartesi günü Londra'da Afrikalı ülke temsilcileriyle bir yatırım zirvesine katılacak.
Medyada daha önce yer alan haberlerde, Johnson'ın Davos'taki zirvede yer almayacağı, ABD Başkanı Donald Trump'ın ise "muhtemelen" zirve için İsviçre'ye gideceğini söylediği belirtilmişti.
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