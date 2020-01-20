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İngiltere Başbakanı Johnson'dan Davos Zirvesi kararı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.01.2020
İNGİLTERE BAŞBAKANI'NDAN DAVOS ZİRVESİ KARARI

, Birleşik Krallık Başbakanı ’ın ’nin kentinde düzenlenecek olan Dünya Ekonomik Forumu’na katılmayacağını açıkladı.

Başbakanın kabinesinden yapılan basın açıklamasına göre Johnson, Pazartesi günü 'da Afrikalı ülke temsilcileriyle bir yatırım zirvesine katılacak.

Medyada daha önce yer alan haberlerde, Johnson'ın 'taki zirvede yer almayacağı, ABD Başkanı 'ın ise "muhtemelen" zirve için 'ye gideceğini söylediği belirtilmişti.

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