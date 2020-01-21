Dünyanın gözü Davos Zirvesi'nde! Açılışını ABD Başkanı Trump yapacak | İlk görüntüler geldi

Savaşların yaşandığı, 70 milyon insanın mülteci olarak başka ülkelerde yaşamak zorunda kaldığı ve küresel ısınmanın 1,5 oranında artış gösterdiği, popülizmin ve ırkçılığın arttığı, açlık, terör, güç kutuplarının birbirlerine yaptırım uygulayarak uluslararası karamsarlığa neden olan ticaret savaşlarının yaşandığı bir dönemde Dünya Ekonomik Forum'un (WEF) gerçekleşeceğini belirten WEF Başkanı Profesör Klaus Schwap, dünyayı kritik bir dönemden geçtiğini belirterek, "Ekoloji, Ekonomi, Teknoloji, Toplum, Jeopolitik ve Endüstri gibi ana konular hakkında '2020 Davos Manifestosu' yayınlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.