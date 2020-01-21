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Dünyanın gözü Davos Zirvesi'nde! Açılışını ABD Başkanı Trump yapacak | İlk görüntüler geldi
Açılışını ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı 50. Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantıları, İsviçre'nin Davos kasabasında "Sürdürülebilirlik kalkınma hedefleri" ana konusuyla gerçekleştirilecek. Bu yıl 50.'si düzenlenecek olan Dünya Ekonomik Forum toplantılarında Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez'in temsil etmesi bekleniyor.
Giriş Tarihi: 21.01.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 12:11
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