Memurun mesaisi değişiyor
Giriş Tarihi: 19.01.2020
Milyonlarca memurun esnek çalışmasıyla ilgili yönetmelik taslağı hazırlandı. Taslağa göre memurlar işe başlama ve bitiş saatlerini kendileri belirleyecek. İsteyen uzaktan da çalışabilecek.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yeniden yapılanan kamu personel rejimine 'esnek çalışma sistemi' de geliyor. Böylece memurların değişik zaman dilimlerinde esnek saatlerde çalışabilmelerinin önü de açılacak. Söz konusu esnek çalışma sisteminin uygulanmasıyla ilgili yönetmelik taslağı da hazırlandı. Memurların esnek çalışma saatlerini uygulanmasıyla ilgili sistem gönüllülük esasına dayanacak.
Esnek çalışma sisteminde zaman dilimi 'Esnek zaman ve çekirdek zaman olarak ikiye ayrılacak.
Memurların çekirdek zamanda kurumun çalışma ortamında bulunmaları zorunlu iken, esnek zaman içerisinde bu zorunluluk bulunmuyor.
Çekirdek zaman, kanuni günlük çalışma süresi içerisinde en fazla 5 saat olacak.
Memurlara, çalışma sürelerinin başlangıcını ve bitişini belirlemede serbestlik tanınabiliyor. Kurumlar bunu sabitleyebilecek.
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