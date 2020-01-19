Memurun mesaisi değişiyor

Milyonlarca memurun esnek çalışmasıyla ilgili yönetmelik taslağı hazırlandı. Taslağa göre memurlar işe başlama ve bitiş saatlerini kendileri belirleyecek. İsteyen uzaktan da çalışabilecek.

Hükümet Sistemi ile birlikte yeniden yapılanan kamu personel rejimine 'esnek çalışma sistemi' de geliyor. Böylece memurların değişik zaman dilimlerinde esnek saatlerde çalışabilmelerinin önü de açılacak. Söz konusu esnek çalışma sisteminin uygulanmasıyla ilgili yönetmelik taslağı da hazırlandı. Memurların esnek çalışma saatlerini uygulanmasıyla ilgili sistem gönüllülük esasına dayanacak.Esnek çalışma sisteminde zaman dilimi 'Esnek zaman ve çekirdek zaman olarak ikiye ayrılacak.Çekirdek zaman, kanuni günlük çalışma süresi içerisinde en fazla 5 saat olacak.