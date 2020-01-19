Gıdaya kayıt dışı takibi...

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EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.01.2020
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Gelir İdaresi Başkanlığınca, stratejik açıdan büyük önem taşıyan ve gıda sektörü mercek altına alındı. Bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşların katıldığı bir çalıştay da düzenlendi.

Gelir İdaresi Başkanlığınca, stratejik açıdan büyük önem taşıyan ve gıda sektörü mercek altına alındı. Bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşların katıldığı bir çalıştay da düzenlendi. Vergiye gönüllü uyumun artırılması için yapılacak çalışmaların da ele alındığı çalıştayda, sektörü düzenleyip denetlemekle görevli tüm paydaş kurum ve kuruluşların mevzuat düzenlemeleri gözden geçirildi.

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