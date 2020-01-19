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Ruhsat verildi! 7 ilde 9 sahada petrol aranacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.01.2020 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020
7 İLDE 9 SAHADA PETROL ARANACAK

Maden ve İşleri Genel Müdürlüğünün , 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararlara göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına () 7 ilde 9 sahada arama ruhsatı verildi.

Maden ve İşleri Genel Müdürlüğünün , 'de yayımlandı.

Buna göre, 'ya Edirne, , , , , ve 'da, bazıları birden fazla ilin sınırlarında yer alan toplam 9 saha için arama ruhsatı tahsis edildi.

Yüzölçümleri 14 bin 455 hektarla 61 bin 671 hektar arasında değişen sahalar için verilen ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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